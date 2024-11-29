Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor

Her yün ürünü aynı bakım yöntemini gerektirmez. Örneğin, yumuşak örgü kazaklar ve atkılar evde rahatça yıkanabilirken, yapılandırılmış iç astarlı ceketler ve kabanlar profesyonel kuru temizleme gerektirir. Bu nedenle, öncelikle giysinizin etiketindeki talimatları incelemek, oluşabilecek hataları önlemek için ilk adımdır.

YÜNLÜ KIYAFETLERİN BAKIMI NASIL OLMALI?

Bir lavabo ya da geniş bir kap

Yün için özel deterjan veya kastil sabunu

File çamaşır torbası (makine yıkaması için)

Kalın ve emici havlular

Kurutma rafı