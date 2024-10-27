Bilinmeyen Numaralar En Kolay Nasıl Sorgulanır?

Google, Android platformundaki Telefon uygulamasına entegre edilen "Arama" seçeneği ile kullanıcı gizliliğini ve deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, arama geçmişinde yer alan bilinmeyen numaraları hızlı bir şekilde Google arama motorunda sorgulayabilecekler. Telefon uygulamasının son beta sürümünde görülen bu yenilik, kullanıcıların bir tıklamayla numaraları sorgulamasını mümkün kılıyor. Özellikle bilinmeyen ya da tanınmayan işletme numaraları gibi bilgilere erişimi kolaylaştırarak, kullanıcıların güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

GOOGLE TELEFON UYGULAMASINDA ARAMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Google Telefon uygulamasındaki bu yenilik, özellikle "Son Aramalar" sekmesindeki bilinmeyen numaralara yönelik kolay bir sorgulama işlemi sunuyor. Bir numarayı arama geçmişinden seçen kullanıcılar, arama düğmesine dokunarak "Google ile ara" seçeneğine ulaşabiliyor. Bu adım sayesinde kullanıcılar, numaranın kimliğine dair internette mevcut bilgileri hızlıca öğrenebiliyor. Örneğin, bir numaranın hangi kuruma ait olduğunu ya da kim tarafından arandığını öğrenmek için uygulamadan ayrılmadan direkt Google arama motoruna yönlendirilebiliyorlar.

İŞLETME NUMARALARINA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Bu özellik, özellikle işletme numaralarına ulaşma sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, tanımadıkları bir numarayı aradıklarında, Google arama motoru sayesinde işletme hakkında daha fazla bilgiye hızlıca erişebiliyor. Bu sayede yanlış numaralarla vakit kaybetmeden aradıkları işletmeye ulaşabiliyor veya aramanın bir pazarlama çağrısı olup olmadığını anında tespit edebiliyorlar.

GİZLİLİK ÖNCELİKLİ VE KAPSAMLI ÖZELLİĞİ

Google Telefon uygulamasındaki bu "Arama" özelliği, mevcutta kullanılan kimlik belirleme uygulamalarının yerini almak üzere tasarlanmış değil. Bu özellik, yalnızca internette tanımlanmış olan, özellikle işletmelere ait numaraları bulmayı kolaylaştırmak için geliştirildi. Kişisel numaraların gizliliğini koruma amacı güdülerek tasarlanan bu özellik, kullanıcıların kimliğini gizli tutarak yalnızca halka açık olan işletme bilgilerinin gösterilmesini sağlıyor.

Google’ın Telefon uygulamasına eklenen bu özellik, Pixel telefonlarda Mart ayında yayınlanan Feature Drop güncellemesi ile kullanıcılarla buluştu. Özellik ilk olarak Japonya'da test edilerek, bilinmeyen numaraların hızlıca internette sorgulanabilmesi sürecinin ne kadar kolaylaştırıldığını gösterdi.

TELEFON UYGULAMASINDA YENİ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME GEÇİŞİ ÖZELLİĞİ

Google’ın Telefon uygulaması için üzerinde çalıştığı yeniliklerden biri de sesli aramadan görüntülü görüşmeye geçişi kolaylaştıracak yeni bir tasarım. Kullanıcıların sesli görüşmelerini görüntülü aramaya dönüştürmek için başka bir uygulamaya geçmeden doğrudan Telefon uygulaması üzerinden işlemi gerçekleştirebilecekleri bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Özellikle acil durumlarda veya iş görüşmelerinde, kullanıcıların tek uygulama üzerinden işlemlerini sürdürebilmeleri daha hızlı ve verimli bir iletişim sağlıyor.

Google'ın bu yeni arama özelliği, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutarak bilinmeyen numaraları sorgulama süreçlerini kolaylaştırıyor. Arama geçmişinden bir numarayı seçip "Google ile ara" seçeneğini kullanarak bilgiye erişim imkanı, kullanıcıların işletme numaralarını hızlıca tanımlamasını sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi