Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, dedeleriniz adına kayıtlı taşınmazların olup olmadığını öğrenmek isteyenler için izlenecek adımları açıkladı. Bu süreçte, mirasçılara kalan gayrimenkullerin nasıl sorgulanacağına dair detaylı bilgilendirme yapıldı.

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Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu

Tapu sicilinde hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek veya tescil işlemlerini gerçekleştirmek için bazı belgelere ihtiyaç duyuluyor. Bu belgelerin başında, mirasçı olduğunuzu kanıtlayan veraset belgesi geliyor. Bu belgeyle birlikte, Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak dedeleriniz adına kayıtlı taşınmazların varlığını araştırabilirsiniz.

Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu - Resim : 1

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Mirasçılar, kendilerine miras kalan taşınmazları öğrenmek için öncelikle veraset belgesi almalı. Bu belge ile Tapu Müdürlüğü’ne giderek, taşınmazların varlığını sorgulayabilirler. Tapu sicilinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan kişiler, gerekli belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunabiliyor. Hak sahipliği tescil işlemi için de ilgili belgelerin tamamlanması gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün açıkladığı bu yöntemle, aileden kalan bilinmeyen miraslar kolayca sorgulanabiliyor ve olası haklar korunabiliyor.

Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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