Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu

Tapu sicilinde hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek veya tescil işlemlerini gerçekleştirmek için bazı belgelere ihtiyaç duyuluyor. Bu belgelerin başında, mirasçı olduğunuzu kanıtlayan veraset belgesi geliyor. Bu belgeyle birlikte, Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak dedeleriniz adına kayıtlı taşınmazların varlığını araştırabilirsiniz.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Mirasçılar, kendilerine miras kalan taşınmazları öğrenmek için öncelikle veraset belgesi almalı. Bu belge ile Tapu Müdürlüğü’ne giderek, taşınmazların varlığını sorgulayabilirler. Tapu sicilinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan kişiler, gerekli belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunabiliyor. Hak sahipliği tescil işlemi için de ilgili belgelerin tamamlanması gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün açıkladığı bu yöntemle, aileden kalan bilinmeyen miraslar kolayca sorgulanabiliyor ve olası haklar korunabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi