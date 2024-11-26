Bilim İnsanları Şaşırtan Sonucu Paylaştı: Vücudu Zırh Gibi Koruyan Sebze Belli Oldu

Ispanak, pazı, pancar ve lahanayı geride bırakarak dünyanın en sağlıklı sebzesi seçilen su teresi, uzmanlara göre hak ettiği değeri görmüyor. William Paterson Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, vitamin ve mineral bakımından en zengin sebzeler incelendi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi.

17 TEMEL BESİN MADDESİ BAZ ALINDI

New Jersey’deki araştırmada, sebzeler 17 temel besin maddesi açısından değerlendirildi. Potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko ve A, B6, C, D, E, K gibi vitaminlerin yanı sıra fitokimyasal ve antioksidan kapasite de göz önünde bulunduruldu. Araştırmanın sonucunda sebzeler, besin yoğunluklarına göre sıralandı.