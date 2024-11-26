Bilim İnsanları Şaşırtan Sonucu Paylaştı: Vücudu Zırh Gibi Koruyan Sebze Belli Oldu
Bilim insanları tarafından sebze oranlarına ilişkin yapılan araştırmada şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Besin değeri en yüksek olan sebze, ıspanak ve pancar gibi vitamin deposu olan sebzeleri bile solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ispanak, pazı, pancar ve lahanayı geride bırakarak dünyanın en sağlıklı sebzesi seçilen su teresi, uzmanlara göre hak ettiği değeri görmüyor. William Paterson Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, vitamin ve mineral bakımından en zengin sebzeler incelendi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi.
17 TEMEL BESİN MADDESİ BAZ ALINDI
New Jersey’deki araştırmada, sebzeler 17 temel besin maddesi açısından değerlendirildi. Potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko ve A, B6, C, D, E, K gibi vitaminlerin yanı sıra fitokimyasal ve antioksidan kapasite de göz önünde bulunduruldu. Araştırmanın sonucunda sebzeler, besin yoğunluklarına göre sıralandı.
100 TAM PUANLA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Yapılan puanlamada su teresi, 100 tam puan alarak listenin en tepesinde yer aldı. Ispanak, pazı, pancar ve lahanayı geride bırakan bu mütevazı sebze, yüksek besin değerleriyle dikkat çekiyor. İşte araştırmaya göre ilk 10 sebze:
Su Teresi: 100
Lahana: 91,99
Pazı: 89,27
Pancar: 87,08
Ispanak: 86,43
Hindiba: 73,36
Yaprak Marul: 70,73
Maydanoz: 65,59
Marul: 63,48
Karalahana: 62,49
Listenin en düşük puan alan sebzesi ise 10,51 puanla tatlı patates oldu.
EN SAĞLIKLI SEBZE
Araştırmada görev alan Dr. Di Noia, bulguların önemini şu sözlerle vurguladı:
Güçlü besinler, kronik hastalıkların riskini azaltma konusunda etkili bir araçtır. Kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif rahatsızlıklar ve kanser türlerinin önlenmesinde büyük rol oynarlar. Araştırma sonuçları, tüketicilerin hem enerji ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de maksimum besin alımına yönelik bir rehber sunuyor.
SU TERESİ NEDİR?
Su teresi, günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir sebze olmayabilir. Ancak araştırarak ya da belirli marketlerde ve pazarlarda bulmanız mümkün. Turpgiller ailesine ait olan bu sebze, akarsu ve gölet gibi tatlı su kaynaklarında yetişir. Lahana, turp ve roka gibi sebzelerle akrabadır. Keskin ve hafif biberimsi tadıyla roka ve yaban turpunun karışımı gibi bir aromaya sahiptir.
‘FAKİR ADAMIN EKMEĞİ’ OLARAK BİLİNİYORDU
Su teresinin 3.000 yıldan uzun süredir tüketildiği biliniyor. Antik Yunan, Pers ve Roma uygarlıklarında temel bir besin maddesi olarak kullanılan bu sebze, tıbbi amaçlarla da değerlendirildi. Viktorya dönemi Londra’sında ise “fakir adamın ekmeği” olarak anılan su teresi, sokak satıcıları tarafından atıştırmalık olarak sunuluyordu.