Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül 7 Besinini Açıkladı: Bilinçsiz Tüketildiğinde Solunumu Anında Durduruyor

Bilim insanları tarafından zehirli olduğu açıklanan bu besinler, solunum ve bağırsak rahatsızlıklarına zemin hazırlayabildiği gibi, koma ve ölüme kadar varan ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL 7 BESİNİ

FUGU (Balon Balığı)

Japonya'da tüketilen fugu balığı, özellikle karaciğeri, bağırsakları ve yumurtalıkları, siyanürden 1.200 kat daha zehirli tetrodotoksin içeriyor. Bu toksin, sinir sistemini felç ederek solunum durmasına neden olabiliyor. Fugu'yu hazırlamak, yıllar süren bir eğitim gerektiriyor, ancak buna rağmen her yıl yanlış hazırlanan fugu yemekleri nedeniyle ölümler yaşanıyor.

ACKEE MEYVESİ

Jamaika kökenli ackee meyvesi, olgunlaşmamışsa hipoglisin adlı bir toksin içeriyor. Bu nedenle meyvenin tamamen olgunlaşması ve kabuğunun doğal olarak açılması beklenmeli. Yanlış tüketimi komaya veya ölüme yol açabiliyor.

SANNAKJİ (Canlı Ahtapot)

Güney Kore'ye özgü sannakji, canlı ahtapotun dokunaçlarının çiğnenerek tüketildiği bir yemektir. Ancak dokunaçlardaki vantuzlar hâlâ aktif olduğu için, boğaza yapışma riski taşıyor ve boğulmaya neden olabiliyor.

HAKARL (Grönland Köpek Balığı Eti)

İzlanda mutfağının geleneksel yemeği olan hakarl, Grönland köpek balığı etinin aylarca kurutulmasıyla hazırlanıyor. Bu işlem, etin toksik bileşenlerini nötralize etse de, aşırı tüketimi ciddi bağırsak ve nörolojik sorunlara yol açabilir.

MANYOK

Tropikal bir kök bitkisi olan manyok, pişirilmediği takdirde ölümcül siyanür üretebiliyor. Doğru pişirme yöntemleri kullanılmadığında, zehirlenmelere yol açabiliyor.

RAVENT

Ravent bitkisinin yaprakları, yüksek miktarda oksalik asit içeriyor. Bilinçsiz tüketimi, nefes darlığı, mide bulantısı, ishal ve böbrek taşı oluşumu gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

MÜRVER

Mürverin yaprakları, dalları ve tohumları, siyanür üretebilen glikozit içeriyor. Meyvelerin olgunlaşmamış veya pişirilmemiş hâlde tüketilmesi ise şiddetli mide bulantısı, kusma ve ölüme yol açabilir.

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi