Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı

50 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR DİKKAT

Araştırmada ayrıca, kas dokusunun korunması ve güçlendirilmesi için bazı besinlerin önemine de dikkat çekildi. Uzmanlar, 50 yaş ve üzeri kişilerin diyetine bu besinleri dahil etmeleri gerektiğini belirtti...

Yumurta: 100 gramında 12 gram protein içeren yumurtalar, vücudun temel yapı taşlarını oluşturan protein açısından zengindir. Ayrıca, yumurta sarısındaki doymamış yağlar ve karotenoidler, vücutta aşırı yağ birikimini önlemeye yardımcı olur.

Tam Tahıllı Ekmek: 100 gramında 10 gram protein bulunan tam tahıllı ekmek, sağlıklı karbonhidratlarla birlikte aşırı yağ birikimini engeller.

Tavuk: 100 gram tavuk filetosu, 23 gram protein sağlar ve vücudu vitaminler, fosfor, selenyum ve çinko ile destekler.