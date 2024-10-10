Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı
Bilim insanları, 50 yaş üzerindeki bireylerin neden her gün kahve tüketmesi gerektiğine dair önemli bulgulara ulaştı. Yapılan araştırmalar, kahvenin yalnızca enerji vermekle kalmadığını, aynı zamanda ileri yaşlarda sağlığı koruyucu özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmada, kahvenin özellikle kas dokusunu korumada etkili olduğu belirtildi. Araştırma, 2011-2018 yılları arasında 50 yaş üzeri 10 bin Amerikalı üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, kahve tüketiminin sarkopeni adı verilen kas kaybı sürecini yavaşlattığını saptadı. Sarkopeni, yaşa bağlı olarak kas kütlesi, güç ve fonksiyon kaybına yol açan bir kas-iskelet sistemi hastalığı olarak biliniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre, her gün kahve içen bireylerin kas kütlesi, içmeyenlere kıyasla yüzde 15 oranında daha yüksek bulundu.
50 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR DİKKAT
Araştırmada ayrıca, kas dokusunun korunması ve güçlendirilmesi için bazı besinlerin önemine de dikkat çekildi. Uzmanlar, 50 yaş ve üzeri kişilerin diyetine bu besinleri dahil etmeleri gerektiğini belirtti...
Yumurta: 100 gramında 12 gram protein içeren yumurtalar, vücudun temel yapı taşlarını oluşturan protein açısından zengindir. Ayrıca, yumurta sarısındaki doymamış yağlar ve karotenoidler, vücutta aşırı yağ birikimini önlemeye yardımcı olur.
Tam Tahıllı Ekmek: 100 gramında 10 gram protein bulunan tam tahıllı ekmek, sağlıklı karbonhidratlarla birlikte aşırı yağ birikimini engeller.
Tavuk: 100 gram tavuk filetosu, 23 gram protein sağlar ve vücudu vitaminler, fosfor, selenyum ve çinko ile destekler.
Tahıllar: Yulaf ezmesi, kinoa ve pirinç gibi tam tahıllar, sindirimi iyileştirirken bitkisel protein kaynağı olarak kas gelişimini destekler.
Somon: 100 gram somon, yaklaşık 20 gram protein sunar ve sağlıklı yağ asitleri içerir.
Tohumlar ve Kuruyemişler: 100 gram yer fıstığında 26 gram, kabak çekirdeğinde 25 gram, ayçiçeği çekirdeğinde ise 23 gram protein bulunur.
Bu besinler, ileri yaşlarda kas sağlığını desteklemek adına önemli bir rol oynuyor ve uzmanlar, kahvenin bu süreçteki olumlu etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.