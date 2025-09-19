Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı

Olumsuz bir alışkanlık gibi görülen dedikodu, bilim insanlarına göre aslında toplumsal yaşamı kolaylaştırıyor. Araştırmalar, dedikodunun stres azalttığını, empatiyi artırdığını ve sosyal bağları güçlendirdiğini ortaya koydu.

Genellikle olumsuz bir davranış olarak görülen dedikodu, bilim dünyasında farklı bir bakış açısıyla ele alındı. ABD’de yapılan araştırmalar, dedikodunun sosyal bağları güçlendiren ve toplumsal yaşamı kolaylaştıran evrimsel bir araç olduğunu ortaya koydu.

SADECE KÖTÜ NİYET DEĞİL, BİLGİ PAYLAŞIMI

Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı - Resim : 1

Washington Eyalet Üniversitesi’nden davranış bilimci Dr. Nicole Hagen Hess, dedikodunun düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir iletişim biçimi olduğunu söyledi. Hess, "Dedikodu sadece kötü niyetli sözlerden ibaret değil. İnsanlar başkaları hakkında fikir alışverişi yaparak kime güvenebileceğini öğrenir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Oxford Üniversitesi’nden evrimsel antropolog Robin Dunbar ise dedikoduyu primatların tüy temizleme davranışına benzetti. Dunbar’a göre bu alışkanlık, yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı değil; aynı zamanda grup içi bağların kuvvetlenmesini ve sosyal hiyerarşide yer edinmeyi kolaylaştırıyor.

STRESİ AZALTIYOR, EMPATİYİ ARTIRIYOR

Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı - Resim : 2

Dartmouth Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, dedikodu yapabilen kişilerin grup içinde daha fazla empati kurduğu, ortak karar süreçlerine daha istekli katıldığı ve dayanışma davranışlarının arttığı gözlendi. Araştırmaya katılanların sosyal oyunlarda daha fazla maddi katkı sağlaması da dikkat çekti.
Bilim insanlarına göre, doğru şekilde yönlendirildiğinde dedikodu, bireyler arasında güven oluşturuyor, stresi azaltıyor ve toplulukların bir arada kalmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

