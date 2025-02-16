Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor

Hem daha sağlıklı hem de hafif bir biber kızartması yapmak mümkün. Üstelik sadece bir kaşık yağ kullanarak! Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? İşte biberlerin yağ çekmesini önlemenin etkili yöntemleri...

YAĞ ÇEKMEYİ ÖNLEYEN PRATİK YÖNTEMLER

Biberlerin yağ çekmesini engellemek için bazı basit ama etkili yöntemler uygulanabilir:

Tuzla Bekletme: Biberleri kızartmadan önce tuzla bekletmek, fazla suyunu salmalarını sağlar ve böylece daha az yağ çekerler. Bu yöntem, biberlerin çıtır çıtır olmasına da yardımcı olur.

Un veya Mısır Unu ile Kaplama: Biberleri kızartmadan önce hafifçe un veya mısır ununa bulamak, yağ emilimini azaltır. Bu sayede biberler hem daha az yağ çeker hem de daha çıtır olur.