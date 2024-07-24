Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip olan biber dolması, lezzetiyle sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Ancak pek çoğumuzun bilmediği bir sır var ki, o da biber dolmasına eklendiğinde lezzet katan meyve: kuş üzümü.
Kuş üzümü, biber dolmasının iç harcına eklenen ve ona eşsiz bir tat katan bir meyvedir. Özellikle Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan kuş üzümü, asidik ve tatlı tadıyla yemeklere farklı bir lezzet katmaktadır. Birçok şefin de gizli sırrı olan kuş üzümü, biber dolmasının vazgeçilmez bir lezzet unsuru haline gelmiştir. Kuş üzümünün biber dolmasına kattığı lezzet, iç harcın dengesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yemeğe hoş bir aroma ve görsel zenginlik de katar. Dolma yapımında kullanılan pirinç, et ve baharatlarla birlikte kuş üzümü, birbirini mükemmel şekilde tamamlayarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Kuş Üzümlü Biber Dolması
Kuş Üzümlü Biber Dolması Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı pirinç
8 adet dolmalık biber
1 orta boy soğan
2 tatlı kaşığı çam fıstığı
2 tatlı kaşığı kuş üzümü
1 tutam maydanoz ve dereotu
Yarım çay kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı karabiber
Çay kaşığı ucuyla kimyon (Çok az)
Yarım çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı şeker
Tuz
1 su bardağı sıcak su
1 tane domates
Tereyağ yada sıvı yağ (Zeytinyağı da kullanılabilir)
Kuş Üzümlü Biber Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?
Biberlerin sap kısmı çıkartılır ve çekirdekleri temizlenip yıkanır.
Soğanlar küçük yemeklik olarak doğranır ve yağda kavrulur.
Pembeleşen soğanlara çam fıstığı eklenip bir süre daha kavrulur.
Ardından yıkanan pirinçler eklenir ve bir süre daha kavrulmaya devam edilir.
Kuş üzümü eklenip 1 bardak sıcak su ilave edilip kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir.
Ocağın altı kapatılır.
Baharatlar ve yeşillik eklenip güzelce karıştırılır.
Soğuyan pirinç harcı dolmalara doldurulur ve ağız kısımlarına kesilmiş domates kapatılıp tencereye yerleştirilir.
Dolmaların yarısına gelecek şekilde su eklenir ve kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir. Soğuk servis edilir.