Beyaz Eşya Teknisyeni Açıkladı: Çamaşır Makinelerinin Kapağındaki Oval Çıkıntı Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Herkesin evinde bulunan çamaşır makinesinin kapağının neden içe doğru çıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Beyaz eşya tamir teknisyeni, çamaşır makinelerinin tasarımındaki mühendislik zekasını açıkladı.

Beyaz Eşya Teknisyeni Açıkladı: Çamaşır Makinelerinin Kapağındaki Oval Çıkıntı Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Çamaşır makinelerinin kapak tasarımlarına dair pek fazla düşünmüyoruz, ama içe doğru çıkıntılı yapılarının önemli işlevleri var. Beyaz eşya tamir teknisyeni Renae, bu tasarımın arkasındaki nedenleri açıkladı.

OVAL ÇIKINTI MEĞER BU İŞE YARIYORMUŞ

Beyaz Eşya Teknisyeni Açıkladı: Çamaşır Makinelerinin Kapağındaki Oval Çıkıntı Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim : 1

Özellikle önden yüklemeli çamaşır makinelerinde, kapaklardaki şeffaf cam kısmın içe doğru oval bir çıkıntıya sahip olduğu görülüyor. Renae, bu tasarımın birkaç kritik amacını vurguluyor. Öncelikle, önden yüklemeli makinelerde çamaşırların hareketliliği, üstten yüklemelilere göre çok daha fazladır. İçe doğru eğimli olan kapak, çamaşırları tambur içinde geri iterek kapı contasının zarar görmesini ve sıkışmasını önlüyor.

Beyaz Eşya Teknisyeni Açıkladı: Çamaşır Makinelerinin Kapağındaki Oval Çıkıntı Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim : 2

Bu tasarım ayrıca suyun kapağın altında birikmesini engelleyerek, suyun borulardan geri dönmesini sağlıyor. Sonuç olarak, bu çıkıntı sayesinde kapak hem korunuyor hem de çamaşırlar makinede dönerken kapıya çarparak geri dönüyor. Böylece su akışı daha verimli hale geliyor. Bu ayrıntılar, çamaşır makinelerinin tasarımındaki mühendislik zekasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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