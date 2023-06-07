Besin değerini yok etmeyin - Mantarı hızlıca temizleme tekniği

Mantarlar, yemeklerde sıkça kullanılan lezzetli bir sebzedir. Ancak, mantarların temizlenmesi ve hazırlanması konusunda bazı püf noktaları vardır. İşte mantarların nasıl temizlenmesi gerektiği ve neden yıkanmaması gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler:

1. Mantarların temizlenmesi için nemli bir bez veya kağıt havlu kullanılabilir. Mantarların üzerindeki kirleri ve tozları temizlemek için hafifçe silin.

2. Mantarların köklerini kesin ve kesik yerleri temizleyin.

3. Mantarların yıkanmaması önerilir, çünkü mantarlar suyu emer ve suyu emdikçe lezzetleri bozulabilir. Ayrıca, yıkama işlemi mantarların dokusunu da bozabilir.

4. Eğer mantarların üzerinde çok fazla toprak varsa, bunları fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ancak, mümkün olduğunca az su kullanmaya özen gösterin.

5. Mantarları hazırladıktan sonra hemen kullanın. Eğer daha sonra kullanacaksanız, buzdolabında saklayın.

Mantarlar, lezzetli ve besleyici bir sebzedir. Ancak, doğru şekilde hazırlanmaları önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek, mantarları doğru şekilde temizleyebilir ve yemeklerinizde harika bir lezzet elde edebilirsiniz.

MANTAR SOTE TARİFİ

Yapımı için malzemeler

500 gram mantar

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biberi

2 diş sarımsak

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI

Soğan, sarımsak ve biberleri ince ince doğrayın.

Mantarları da temizledikten sonra orta büyüklükte doğrayın.

Zeytinyağını tavaya alıp soğanı ekleyin ve 1 dakika kadar kavurun.

Sarımsak ve biberi de ekleyip kavurun.

Daha sonra mantarları da ilave edip karıştırın ve orta ateşte kavurun.

Suyunu salıp tekrar çekene kadar ara ara karıştırın.

Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin.

Mantarlar suyunu çekince domates, su ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Suyunu iyice çekene kadar pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun.

Kaynak: hurriyet.com.tr