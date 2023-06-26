Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi

Bayram sabahı uyanınca kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? O halde size harika bir şerbet tarifi vereceğiz. Bu şerbet, hem ferahlatıcı hem de enerji verici. Bir bardağı bile tüm yorgunluğunuzu alacak. Üstelik yapması da çok kolay.

Bayram sabahı, misafirlerinizi ağırlamak için hazırlanırken, kendinize bir mola verin ve bu ferahlatıcı şerbeti deneyin. Bu şerbet, hem kolay hem de lezzetli bir içecek olup, bayram yorgunluğunu alıp götürecek. İşte size bayram sabahında iyi gidecek yorgunluğu alan şerbet tarifi:

Malzemeler:



- 4 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- 1/4 su bardağı limon suyu

- 1/4 su bardağı portakal suyu

- 1/4 su bardağı gül suyu

- 1 çubuk tarçın

- 2-3 adet karanfil

Yapılışı:



- Su ve şekeri bir tencereye alın ve kaynatın.

- Kaynayan şerbete limon suyu, portakal suyu, gül suyu, tarçın ve karanfil ekleyin ve kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

- Şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

- Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında soğutun.

- Soğuk olarak servis yapın.

Not: Şerbetinize isterseniz reyhan, nane veya zencefil gibi farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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