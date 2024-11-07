Bayatlayan Kuruyemişleri Tazelemenin Basit Yöntemi

TUZLU SUDA BEKLETMEK

Tuzlu Su Banyosu Kuruyemişleri tuzlu suda bekletmek de tazelik ve lezzet artışı sağlar. Bir kapta tuzlu su hazırlayarak kuruyemişleri birkaç saat bu suda bekletin. Ardından süzüp fırında ya da tavada kızartarak tekrar tazeleyin.

Doğru Saklama İpuçları Kuruyemişlerin bayatlamasını önlemenin en etkili yollarından biri, hava geçirmez kaplarda ve serin, karanlık bir ortamda muhafaza etmektir. Bu sayede kuruyemişler nem ve hava ile temas etmez ve daha uzun süre tazeliğini korur.