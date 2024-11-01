Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son
Bayat ekmeklerinizi çöpe atmak yerine, pratik ve lezzetli bir börek tarifiyle değerlendirebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekmeklerinizi bayatlamadan bitirmekte zorlanıyor musunuz? Artık endişelenmenize gerek yok! Bayat ekmeklerinizi çöpe atmak yerine, pratik ve lezzetli bir börek tarifiyle değerlendirebilirsiniz. Bu tarif sayesinde hem mutfakta yaratıcılığınızı konuşturacak, hem de misafirlerinizi şaşırtacaksınız. İşte bayat ekmeklerinizi altın değerinde bir lezzete dönüştürecek sihirli tarif...
Bayat Ekmek Böreği Tarifi İçin Malzemeler:
1,5 ekmek veya pide (bayat)
1,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 adet yumurta
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Kaşar peyniri
Bayat ekmeklerimizi elimizle küçük parçalar halinde koparıyoruz ya da küp küp doğrayın.
Derin bir kabın içine yumurtaları, sütü, sıvı yağı, tuzu, kabartma tozunu koyup çırpın.
İçine ezilmiş peyniri ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Bu karışıma ekmekleri bandırın.
Ardından ekmekleri tepsiye koyun ve üzerine kaşar rendeleyin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürüyoruz ve 30 dakika pişirin.