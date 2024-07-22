Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız

Akbank mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar banka müşterileri vadesiz hesap veya kredi kartı ile cep telefonu ya da internet faturası talimatı vermeleri halinde bir ayda en fazla 500 lira ve toplamda üç ay boyunca 1500 liraya kadar nakit para iadesi alabilecek.