Başarı denince akla ilk gelenler... Doğuştan hamaratlar. 3 zeki burç

Hamarat insanlar, yeteneklerini hemen belli eden bireylerdir. Evlerine gittiğinizde hazırladıkları pastalar, kekler ve böreklerin lezzeti, onların becerilerini ortaya koyar. Peki, hangi burçlar hem hamaratlık konusunda üstün yeteneklere sahiptir hem de zekalarıyla öne çıkarlar? İşte bu sorunun yanıtı...

Özellikle hamaratlık konusunda doğuştan gelen yeteneklere sahip olan üç burç insanını sizler için derledik. Bu burçlar, hem pratik becerileriyle hem de yaratıcılıklarıyla ön plana çıkarlar.

OĞLAK: Oğlak burçlarının elleri çok lezzetlidir. Yemeklerini yedikçe yemek istersiniz. Çok sabırlı ve lezzetli yemek yaparlar.

İKİZLER: Değişik tariflere açık İkizler çok nefis yemek yaparlar. Değişik pasta tarifleri denemekten hoşlanırlar.

BAŞAK: Titiz Başaklar tüm kıvamları tutturabilirler. Pasta, kek, yemek... Lezzet onlardan sorulur. Başak burcu kadınları harika ev hanımı olurlar.

DOĞUŞTAN EN ZEKİ İNSANLAR

Bazı burç insanları da doğuştan zeki oluyorlar.

İşte dünyadaki en zeki burç insanları..

KOÇ: Hızlı düşünüp hızlı karar veren Koçlar zekidir. Olayları göğüslemeyi bilirler. Yardım almayı sevmeyen Koçlar geleceği ve geçmişi düşünürler.

BAŞAK: Pratik zekanın yaşayan temsilci Başaklar zekidir. Tek kusurları var ki en zekinin kendileri olduğunu sanmaları... İş bitirici Başakların işleri de temizdir.



OĞLAK: Zeka ve sabrın birleştiği Oğlaklar başarıyı yakalıyor. Sağlam adımlar ve insan tanıma konusunda başarılıdır Oğlak.

Evet bu burçlarda dünyadaki en zeki burçlar.. Sizler bu burçlardan herhangi biriyle iletişim halindeyseniz çok şanslısınız demektir.

Kaynaklar: Yazar : Sadık Şimşek - - Derleme: Gercekgundem.com