Bardak Bardak Suyla Yapılıyor, Dilim Dilim Yediriyor: Altın Günlerinin Kraliçesi

Tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkalardan ikisini alıp tepsiye serin. Araya kıymalı harçtan yayın. Üzerine haşlanmış yufkalardan serpiştirin. Bu işlemi kalan malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üstteki yufkayı da tereyağı ile yağlayın.

Büyük bir tencereye bol su kaynatın. Açtığınız yufkaları 6-8 parçaya bölüp kaynar suya atın. 1-2 dakika haşladıktan sonra süzün ve soğuk suya alın. Soğuyan yufkaları böreğin içine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.