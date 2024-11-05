Bardak Bardak Suyla Yapılıyor, Dilim Dilim Yediriyor: Altın Günlerinin Kraliçesi
Altın günlerinin kraliçesi ve geçmişimize uzanan köklü kültürel mirasımız olan su böreğinin incecik açılmış yufkaların arasına gizlenen lezzet sırrını sizler için derledik...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın günlerinin vazgeçilmez lezzeti su böreği, sadece sofralarımızı süsleyen bir yiyecek değil, aynı zamanda geçmişimize uzanan köklü bir kültürel mirasımız. Evliliklerde gelinin maharetini sınayan bir gelenekten günümüze kadar gelen su böreği, bugün de aynı özenle hazırlanıyor. İşte incecik açılmış yufkaların arasına gizlenen lezzet sırrı...
Malzemeler:
Hamuru için:
1 kg un
16 adet yumurta
1 yemek kaşığı tuz
Su (hamuru kulak memesi yumuşaklığında olacak kadar)
1 paket margarin (yufkaları yağlamak için)
İçi için:
500 gram kıyma
1 demet maydanoz
2 paket margarin
150 gram tereyağı
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Büyük bir kabın içine unu ve tuzu alın. Yumurtaları tek tek ekleyerek yoğurmaya başlayın. Gerekirse su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sararak en az 30 dakika dinlendirin.
Kıymayı bir tavada erittiğiniz margarinle kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız maydanozu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Soğuduktan sonra kullanın.
Dinlenmiş hamuru 8 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı merdane yardımıyla çok ince bir yufka olacak şekilde açın. Açtığınız yufkaları üzerine margarin sürerek üst üste dizin.
Tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkalardan ikisini alıp tepsiye serin. Araya kıymalı harçtan yayın. Üzerine haşlanmış yufkalardan serpiştirin. Bu işlemi kalan malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üstteki yufkayı da tereyağı ile yağlayın.
Büyük bir tencereye bol su kaynatın. Açtığınız yufkaları 6-8 parçaya bölüp kaynar suya atın. 1-2 dakika haşladıktan sonra süzün ve soğuk suya alın. Soğuyan yufkaları böreğin içine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.