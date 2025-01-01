Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor

BİR AVUÇ YETİYOR

Sadece birer avuç tuz ve karbonat eklediğiniz bir kase, banyodaki nemi emer ve buharla oluşan zararlı koşulları engeller. Tuz ve karbonat, hem temizlikte etkili hem de banyoların sağlıklı kalmasını sağlayan harika nem çekicilerdir. Bu basit yöntemle banyoda nem ve küf sorununu önlemek çok kolay.