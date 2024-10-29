Banyo Yaparken Aman Dikkat! Duş Başlığına Mutlaka Önce Bu Uygulamayı Yapın!

SİRKE VE KARBONAT İKİLİSİ

Sirke ve karbonatın birleşimi, asidik ve aşındırıcı özellikleri sayesinde güçlü bir temizlik sağlar. Duş başlıklarını temizlemek için bu doğal karışımı şu şekilde hazırlayabilirsiniz...

Öncelikle, kilitli bir poşete bir bardak sirke dökün. Üzerine iki yemek kaşığı karbonat ve bir bardak su ekleyin. Duş başlığını poşete yerleştirip birkaç saat bekletin. Süre sonunda başlığı poşetten çıkarıp suyla duruladığınızda kireçten tamamen arındığını görebilirsiniz. Bu yöntemi düzenli olarak tekrarlayarak duş başlıklarınızı her zaman temiz tutabilirsiniz.