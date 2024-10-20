Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı
Google Play Store’da yer alan ve bankacılık bilgilerinizi hedef alan 5 tehlikeli uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar, telefonunuza tamamen erişim sağlayarak banka hesaplarınıza müdahale edebiliyor ve paranızı çalabiliyor. İşte, cihazınızdan acilen silmeniz gereken o uygulamalar.
Akıllı telefon kullanıcılarını tehdit eden yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Mobil cihazlarını kullanarak bankacılık işlemleri yapan kişileri hedef alan kötü amaçlı uygulamalar bulundu. ThreatFabric tarafından yayınlanan rapora göre, banka bilgilerinizi çalabilen bu uygulamalar Google Play Store’dan kaldırıldı. Ancak, bu uygulamalar hâlâ telefonunuzda yüklüyse derhal kaldırmanız gerekiyor.
İŞTE HEMEN KALDIRMANIZ GEREKEN UYGULAMALAR
ThreatFabric’in raporunda, bankacılık bilgilerini ele geçirmek amacıyla tasarlanan ve "Antsa trojanı" adı verilen zararlı yazılım içeren 5 uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" özelliği ile telefonunuzu tam anlamıyla kontrol altına alabiliyor ve banka hesaplarınıza erişerek maddi kayıplara neden olabiliyor.
İşte o uygulamalar:
Phone Cleaner / File Explorer
PDF Viewer - File Explorer
PDF Reader - Viewer & Editor
Phone Cleaner: File Explorer
PDF Reader: File Manager
ZARARLI YAZILIM HANGİ ÜLKELERDE AKTİF?
Bu zararlı yazılımın özellikle İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya gibi ülkelerdeki kullanıcıları hedef aldığı bildirildi. Samsung marka cihazlar başta olmak üzere birçok markanın telefonlarına bulaşabildiği belirtildi. Akıllı telefon kullanıcılarının bu uygulamaları telefonlarından derhal kaldırması, olası bir dolandırıcılığı önlemek adına büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi