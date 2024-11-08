Banka Hesaplarını Anında Boşaltıyor: Paranızı Hedef Alan Bu Uygulamaları Telefonunuzdan Kaldırın
Son yıllarda, dijital bankacılık işlemleri yapan kullanıcıların banka hesaplarına yönelik kötü amaçlı yazılımlar (malware) önemli bir tehdit oluşturuyor. Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılık uygulamaları yaygınlaşırken, siber suçluların da bu alandaki saldırıları artmış durumda. İşte bankacılık bilgilerinizi tehlikeye atabilecek zararlı yazılımlar ve bunlardan korunma yolları...
Kaynak: Haber Merkezi
Teknolojinin ilerlemesiyle dijital bankacılık hızla yaygınlaşırken, bu durum siber suçluların hedef almasını kolaylaştırdı. Mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden yapılan bankacılık işlemleri, kullanıcıların güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar için fırsat yaratıyor. Bu nedenle, dijital platformlarda işlem yaparken dikkatli olmak her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.
BANKA HESAPLARINIZI TEHDİT EDEN ZARARLI YAZILIMLAR
ANATSA (TEABOT)
Özellikleri: Android cihazları hedef alan bu truva atı, kullanıcıların kimlik bilgilerini, SMS mesajlarını ve Google doğrulama kodlarını çalabilir. Ayrıca ekran paylaşımı, tuş kaydetme ve sahte bankacılık uygulamaları ile işlem yapma yeteneklerine sahiptir.
Yayılma Yöntemi: Genellikle Google Play Store'da sahte PDF okuyucu veya dosya yöneticisi gibi görünen uygulamalarla yayılır. Ayrıca sahte SMS bağlantıları ile de bulaşabilir.
Etkilenen Bölgeler: Özellikle Avrupa ülkeleri (İtalya, Belçika, Hollanda) başta olmak üzere yaygın olarak tespit edilmiştir.
DRİDEX
Özellikleri: 2014 yılında ortaya çıkan Dridex, banka bilgilerini hedef alan küresel bir truva atıdır. 2019 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Dridex'in yüzlerce bankayı etkileyerek 100 milyon doların üzerinde kayıplara yol açtığını raporlamıştır. Dridex, ekran görüntüsü alabilir ve tuş kaydetme özelliği ile şifreleri ele geçirebilir.
Yayılma Yöntemi: Genellikle oltalama e-postaları ve kötü amaçlı e-posta ekleri aracılığıyla yayılır. Makro içeren Word veya Excel belgeleriyle bulaşır.
Etkilenen Bölgeler: ABD, Avrupa ve dünya çapında birçok bankayı etkileyen bu yazılım, geniş bir kullanıcı kitlesini hedef alır.
TİNY BANKER TROJAN (TİNBA)
Özellikleri: Bankacılık bilgilerini çalmak amacıyla tasarlanmış küçük bir truva atıdır. “Man-in-the-Browser” (tarayıcı içi saldırı) yöntemiyle kullanıcı verilerini çalar ve fark edilmeden bankacılık işlemlerine erişim sağlar.
Yayılma Yöntemi: Genellikle oltalama e-postaları ve sahte web siteleri aracılığıyla yayılır.
Etkilenen Bölgeler: Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve dünya genelinde aktif olarak tespit edilmiştir.
UZMANLARDAN KULLANICILARA GÜVENLİK UYARILARI
Güvenilir Kaynaklardan Uygulama İndirin: Uygulamaları yalnızca resmi ve güvenilir platformlardan indirin. Sahte veya doğrulanmamış sitelerden uygulama indirmekten kaçının.
Oltalama Saldırılarına Karşı Dikkatli Olun: Bilinmeyen veya şüpheli e-posta ve SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklamayın ve ekleri açmayın. Güvenmediğiniz mesajları ve bağlantıları göz ardı edin.
Güncellemeleri İhmal Etmeyin: Cihazınızın işletim sistemini ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin. Güvenlik güncellemeleri, bilinen güvenlik açıklarını kapatmak için oldukça önemlidir.
Güvenlik Yazılımları Kullanın: Cihazlarınızda güncel bir antivirüs yazılımı bulundurun. Bu yazılımlar, kötü amaçlı yazılımları tespit ederek cihazınıza bulaşmalarını engellemeye yardımcı olur.
İki Aşamalı Doğrulama Kullanın: Bankacılık uygulamaları gibi hassas hesaplarınızda iki aşamalı doğrulama (2FA) kullanarak ekstra güvenlik sağlayın.
Kullanıcıların dijital bankacılık işlemlerini güvenle yapabilmesi için siber tehditlere karşı dikkatli olması ve güvenlik önlemlerini zamanında alması büyük önem taşımaktadır.