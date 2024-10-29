Balıktan 20 Kat Daha Fazla Omega-3 İçeriyor: Kanser Riskini Yüzde 1'e Kadar Düşürüyor

KETEN TOHUMU

Keten tohumları, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) formundaki Omega-3 ile tanınmaktadır. Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu yaklaşık 2,5 gram Omega-3 sağlar. Tüm faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için keten tohumlarını öğütmek önemlidir, çünkü bütün tohumlar sindirim sisteminden geçebilir. Öğütülmüş keten tohumlarını yulaf ezmesine, yoğurda ekleyebilir veya fırın tariflerinde kullanabilirsiniz. Keten tohumu yağı da balıktakinden 20 kat daha fazla Omega-3 içermektedir; bu nedenle soğuk pres yöntemi ile elde edilmesi önerilir. Keten tohuu aynı zamanda kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürüyor.