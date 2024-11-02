Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı

Denizlerdeki kirlilik, hamsi gibi deniz ürünlerinde ağır metaller ve radyasyon birikimine neden oluyor. Bu zararlı maddelerin vücudumuza geçmesi, sağlığımız için ciddi riskler taşıyor. İşte tam bu noktada helva devreye giriyor. Helvadaki tahin, özellikle de bu zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olan güçlü bir detoks etkisi gösteriyor.