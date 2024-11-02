Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Omega-3 zengini yapısıyla sofraların vazgeçilmezi balığı yedikten sonra helva yiyince balığın faydasının 2 katına çıktığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi, omega-3 zengini yapısıyla sofralarımızın sağlıklı birer parçası. Ancak uzmanlar, bu değerli besini tüketirken dikkat edilmesi gereken bir noktaya işaret ediyor: Hamsiyi helvasız yemek, faydalarından tam olarak yararlanamamak anlamına gelebilir.
Denizlerdeki kirlilik, hamsi gibi deniz ürünlerinde ağır metaller ve radyasyon birikimine neden oluyor. Bu zararlı maddelerin vücudumuza geçmesi, sağlığımız için ciddi riskler taşıyor. İşte tam bu noktada helva devreye giriyor. Helvadaki tahin, özellikle de bu zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olan güçlü bir detoks etkisi gösteriyor.
Helva ve tahin, hamsiyle birlikte vücudumuza geçen ağır metalleri bağlayarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Radyasyonun olumsuz etkilerine karşı vücudu koruyor. Midedeki asit dengesini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor. Vücuttaki fosfor dengesini koruyarak kemik sağlığını destekliyor.