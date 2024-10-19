Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir? Ne İşe Yarar?

Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan natamisin, E-235 kodlu bir gıda katkı maddesi olarak biliniyor. Bu madde, ürünlerin raf ömrünü uzatarak bozulmayı geciktiriyor. Ancak fazla miktarda kullanımı sağlık açısından risk oluşturabileceği için denetim altında tutuluyor.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olup, bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir. Gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılır ve özellikle peynir, et ürünleri gibi işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek amacıyla tercih edilir.