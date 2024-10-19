Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir? Ne İşe Yarar?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 17 Ekim tarihinde "natamisin tespiti" nedeniyle sağlığa zarar verebilecek bazı tereyağı ve peynir markalarını içeren bir liste yayınladı. Listede süt ve süt ürünlerinde kullanıldığı tespit edilen natamisin araştırılmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan natamisin, E-235 kodlu bir gıda katkı maddesi olarak biliniyor. Bu madde, ürünlerin raf ömrünü uzatarak bozulmayı geciktiriyor. Ancak fazla miktarda kullanımı sağlık açısından risk oluşturabileceği için denetim altında tutuluyor.
NATAMİSİN NEDİR?
Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olup, bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir. Gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılır ve özellikle peynir, et ürünleri gibi işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek amacıyla tercih edilir.
NATAMİSİNİN KULLANIM ALANLARI
Gıda Koruyucu: Natamisin, gıdalarda mantar ve maya oluşumunu engelleyerek raf ömrünü uzatır. Süt ürünleri başta olmak üzere işlenmiş et ve diğer gıdalarda yaygın olarak bulunur.
Farmasötik Uygulamalar: Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek amacıyla, bazı ilaçlarda antifungal bir bileşen olarak yer alabilir.
Mikrobiyal Kontrol: Tarım sektöründe bitki hastalıklarını önleyici bir antifungal olarak kullanımı mümkündür.
Biyoaktif Malzeme: Biyomühendislik alanında biyoaktif materyallerin geliştirilmesinde yer alabilir.
Hastaneler: Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için koruyucu amaçla natamisin kullanımı mümkündür.
Bakanlık, bu tür katkı maddelerinin denetlenmesi konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirterek, vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyardı.