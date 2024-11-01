Bahçenizde Asla Dikmemeniz Gereken Ağaçlar...

4. ARMUT

Armut ağaçları, sık görülen bir meyve türü olmasına rağmen kuvvetli rüzgarlara karşı dayanıksızdır; dalları kolayca kırılabilir. Ayrıca, bazı armut türleri istilacı özellikler gösterir ve küçük alanlarda sağlıklı büyüme gösteremez. Bu nedenle, özellikle dar bahçelerde armut dikiminden kaçınmak akıllıca olur.

5. GÜMÜŞİ AKÇAAĞAÇ

Gümüşi akçaağaç, hızlı büyümesiyle tanınsa da kırılgan yapısıyla sorunlar yaratır. Kuvvetli fırtınalarda hasar görebilir ve kökleri yüzeye yakın olduğu için çevresine bitki dikmek zorlaşır. Kökler, bina temellerine veya yollarına zarar verebilir. Geniş alanlarda, dallarının tehlike oluşturmayacağı yerlerde yetiştirilmesi daha uygundur.

Bahçenizi planlarken, ağaç türlerinin büyüme özelliklerini ve potansiyel zararlarını göz önünde bulundurarak doğru seçimler yapmak önemlidir.