Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Bahar dizisi sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinde neler yaşanacak belli oldu. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi.

REYTİNGLERİ ALT ÜST ETMİŞTİ

Bu sezonun en iyi çıkış yapan dizisi olarak öne çıkan Bahar dizisi, elde ettiği reytingler ile muhteşem bir başarı sergiledi. Sezonun en başarılı reytinglerini alabilen ve bunu uzun süre devam ettiren Bahar dizisi, Demet Evgar’ın oyunculuk yeteneklerinin gücünü de göstermesi bakımından önemli bir proje oldu.

Bahar dizisi, Aile'den sonra Show TV'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Kanal böylesine bir başarıyı daha önce elde edememişti.

İlk sezonda izleyicileri fazlasıyla etkileyen, eğlendiren ve düşündüren bir proje olması bakımından Bahar dizisinin çok ilgi gördüğünü ve ikinci sezonda da bu durumun devam etmesinin sürpriz olmayacağını söylemek gerekiyor.

BAHAR'IN YENİDEN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Yayınlanan sezon finali tanıtımında, hastaneye kaldırılan Bahar’ın yeniden riskli bir karaciğer ameliyatı olması gerektiği damgasını vururken, Bahar’a hastane odasında yapılan sürpriz hem hüzünlü hem de duygu yüklü anlar yaşattı.

Herkes Bahar’a destek olurken, Bahar’ın ikinci defa hayata tutunup tutunamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor.



Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” sezon finaliyle salı saat 20.00’de Show TV’de!