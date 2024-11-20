Ayak Numaranız Yaşam Sürenizi Ortaya Çıkarıyor: Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Araştırma

BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ TARTIŞILIYOR

Bu araştırma, ilginç bulgular ortaya koysa da bilim dünyasında henüz genel kabul görmüş değil. Uzmanlar, ayak numarasının genetik, çevresel faktörler ve yaşam tarzıyla dolaylı bir bağlantı gösterebileceğini ancak yaşam süresini kesin olarak belirleyen bir etken olmadığını belirtiyor.

Her ne kadar bu çalışma dikkat çekici olsa da yaşam süresini etkileyen en önemli faktörler arasında sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, genetik yapı ve çevresel koşulların yer aldığı unutulmamalı. Ayak numarasının ise bu konuda yalnızca küçük bir ipucu olabileceği vurgulanıyor.