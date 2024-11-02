Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz

BAŞLAYINCA HIZLA YAYILIYOR

Mikotoksinler, vücuda alındığında zehirlenmelere, uzun vadede ise daha ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme dahi neden olabilir. Küfler, genellikle gözle görülür şekilde büyüyen mikroskobik mantarlardır ve uygun nem ile sıcaklık koşullarında hızla çoğalarak sporlar oluştururlar. Bu sporlar, salça gibi yüksek nem oranına sahip gıdalarda yeşil, beyaz, siyah ya da gri bir tabaka halinde küf olarak gözlemlenir.

SALÇA NEDEN KÜFLENİR?

Salçanın küflenmesine yol açan ana etmenler nem ve oksijendir. Yüksek su içeriği küflerin oluşumunu hızlandırırken, salçanın oksijenle temas etmesi de küflenme sürecini çabuklaştırır. Bu nedenle, salçanın saklanmasında dikkatli olunması önemlidir.