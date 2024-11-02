Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz
Her yemeğe lezzet ve renk katan salça, sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Uzman isim, özellikle hava ile temas eden salçanın küflenebileceğine ve bunun da sağlık açısından etkilerine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda güvenliği uzmanı Rozita Vaskoska, yumuşak ve nemli yapıdaki gıdalarda küflenme oluştuğunda bu gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti.
Sert peynirlerde küflü kısmın kesilerek kalanının tüketilebileceğini ifade eden Vaskoska, salça gibi yumuşak yapılı yiyeceklerde bu yöntemin geçerli olmadığını vurguladı.
GIDA ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİR
Vaskoska, "Küf, salçanın derinliklerine kadar yayılabilir ve mikotoksin olarak bilinen zehirli maddeler salgılar. Bu maddeler sağlığı tehdit eden gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Küflenen salçayı tüketmemek en sağlıklı tercih olacaktır" diyor.
BAŞLAYINCA HIZLA YAYILIYOR
Mikotoksinler, vücuda alındığında zehirlenmelere, uzun vadede ise daha ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme dahi neden olabilir. Küfler, genellikle gözle görülür şekilde büyüyen mikroskobik mantarlardır ve uygun nem ile sıcaklık koşullarında hızla çoğalarak sporlar oluştururlar. Bu sporlar, salça gibi yüksek nem oranına sahip gıdalarda yeşil, beyaz, siyah ya da gri bir tabaka halinde küf olarak gözlemlenir.
SALÇA NEDEN KÜFLENİR?
Salçanın küflenmesine yol açan ana etmenler nem ve oksijendir. Yüksek su içeriği küflerin oluşumunu hızlandırırken, salçanın oksijenle temas etmesi de küflenme sürecini çabuklaştırır. Bu nedenle, salçanın saklanmasında dikkatli olunması önemlidir.
SALÇADA KÜF NASIL ÖNLENİR?
Salçayı küçük porsiyonlar halinde saklamak, her açışta sadece az miktarının hava ile temas etmesini sağlar ve küflenme sürecini yavaşlatır. Ayrıca, salçayı kavanozdan alırken yemek kaşığı kullanmamak önemlidir; aksi takdirde bu, salçanın daha hızlı küflenmesine neden olabilir.
Bir diğer yöntem ise salçanın üzerine zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesmektir. Bu basit ama etkili çözümle küf oluşumunu önlemek mümkündür. Ayrıca, üretim aşamasında küf bulaşma riskine karşı güvenilir markaların salçalarını tercih etmek, küflenme riskini azaltan bir önlemdir.