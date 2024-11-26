ATM Şifrelerinde Yeni Dönem: Bu Şifreleri Kullanan Yandı, Resmen Yasaklandı
Bankacılık sektöründe artan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme ile ATM’lerde kullanılan bazı yaygın şifre kombinasyonlarının yasaklandığı duyuruldu. Güvenliğin artırılması amacıyla kullanıcıların ATM şifrelerini belirlerken dikkat etmeleri gereken kurallar yeniden şekillendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları ve popüler takım tarihleri gibi kolay tahmin edilebilen rakam kombinasyonlarının kullanımı artık mümkün olmayacak. Özellikle '1923', '1453', '1903' gibi sıkça tercih edilen şifreler, dolandırıcılık riskini artırdığı için yasaklı kombinasyonlar listesine alındı.
ŞİFRE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TAVSİYELER
Yetkililer, güçlü şifrelerin dolandırıcılık vakalarını önlemede kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra şifrelerin her 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi ve aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. ATM’lerden işlem yaparken şifrenin gizliliğini korumak için çevrede bulunan kişilere karşı dikkatli olunması da öneriliyor.
BİYOMETRİK DOĞRULAMA DEVREDE
Bazı bankalar, dolandırıcılık riskini azaltmak ve kullanıcı güvenliğini artırmak için biyometrik doğrulama sistemlerini devreye soktu. Parmak izi ve yüz tanıma teknolojileri, şifre kullanımına ek olarak daha güvenli bir seçenek sunuyor.
ATM ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Şifre değişikliği için bankamatikler veya banka şubeleri kullanılabilir. ATM üzerinden şifre değiştirme adımları şu şekilde:
Banka kartınızı ATM’ye yerleştirin.
Ekranda çıkan "Şifre İşlemleri" seçeneğine tıklayın.
Yeni şifrenizi belirleyip ilgili alana girin.
Eğer mevcut şifre hatırlanmıyorsa, en yakın banka şubesine giderek kimlik doğrulamasıyla yeni bir şifre oluşturulabilir.
DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER
Uzmanlar, ATM şifre güvenliğini sağlamak için şu önlemleri öneriyor:
Şifrelerin kişisel bilgilerle bağlantılı olmaması.
Şifrelerin başkalarıyla paylaşılmaması.
Bankamatik işlemleri sırasında çevrenin kontrol edilmesi.
Bu düzenlemelerle, kullanıcıların hem hesap güvenliği sağlanacak hem de dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek. Bankalar, ATM güvenliği konusunda yenilikçi teknolojilerle çalışmaya devam ediyor.