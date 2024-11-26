ATM Şifrelerinde Yeni Dönem: Bu Şifreleri Kullanan Yandı, Resmen Yasaklandı

BİYOMETRİK DOĞRULAMA DEVREDE

Bazı bankalar, dolandırıcılık riskini azaltmak ve kullanıcı güvenliğini artırmak için biyometrik doğrulama sistemlerini devreye soktu. Parmak izi ve yüz tanıma teknolojileri, şifre kullanımına ek olarak daha güvenli bir seçenek sunuyor.