ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek

ATM’ler günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Çoğumuz için yalnızca para çekme aracı olarak görülse de, bu cihazlar hakkında pek çok şaşırtıcı ve ilginç detay bulunuyor. İşte ATM’leri daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 önemli bilgi.

1. ATM’LERİN 50 YILLIK GEÇMİŞİ

Dünyanın ilk ATM’si 27 Haziran 1967’de İngiltere’de, Londra’nın Enfield semtindeki Barclays Bankası’nda hizmete girdi. ABD’de ise ilk ATM 2 Eylül 1969’da New York’ta kullanıldı. İlk ATM’ler yalnızca nakit çekim için kullanılıyordu ve 14 dolardan fazla para çekilebiliyordu. Günümüzde ise dünya genelinde milyonlarca ATM farklı hizmetler sunuyor.

2. DÜNYA GENELİNDE 3 MİLYONDAN FAZLA ATM

ATM’ler, sadece bankalarda değil, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve restoranlar gibi birçok noktada bulunuyor. Dünya genelinde 3 milyondan fazla ATM’nin hizmet verdiği tahmin ediliyor, bu da her 3 bin kişiye 1 ATM düşmesi anlamına geliyor.