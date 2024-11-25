ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek
Hayatımızı kolaylaştıran en önemli teknolojilerden biri olan ATM’ler, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak bu cihazlar hakkında az bilinen pek çok detay mevcut. İşte ATM’ler hakkında şaşırtıcı bilgiler ve dikkat etmeniz gereken noktalar....
Kaynak: Haber Merkezi
ATM’ler günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Çoğumuz için yalnızca para çekme aracı olarak görülse de, bu cihazlar hakkında pek çok şaşırtıcı ve ilginç detay bulunuyor. İşte ATM’leri daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 önemli bilgi.
1. ATM’LERİN 50 YILLIK GEÇMİŞİ
Dünyanın ilk ATM’si 27 Haziran 1967’de İngiltere’de, Londra’nın Enfield semtindeki Barclays Bankası’nda hizmete girdi. ABD’de ise ilk ATM 2 Eylül 1969’da New York’ta kullanıldı. İlk ATM’ler yalnızca nakit çekim için kullanılıyordu ve 14 dolardan fazla para çekilebiliyordu. Günümüzde ise dünya genelinde milyonlarca ATM farklı hizmetler sunuyor.
2. DÜNYA GENELİNDE 3 MİLYONDAN FAZLA ATM
ATM’ler, sadece bankalarda değil, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve restoranlar gibi birçok noktada bulunuyor. Dünya genelinde 3 milyondan fazla ATM’nin hizmet verdiği tahmin ediliyor, bu da her 3 bin kişiye 1 ATM düşmesi anlamına geliyor.
3. ATM POPÜLERLİĞİ KAR FIRTINASIYLA ARTTI
1978’de New York’ta yaşanan yoğun kar fırtınası, ATM kullanımını hızla artırdı. Bankaların kapalı olduğu bu dönemde insanlar, ihtiyaç duydukları nakit parayı ATM’lerden karşılayarak bu cihazların yaygınlaşmasının önünü açtı.
4. FARKLI ATM TÜRLERİ
ATM’ler yalnızca para çekim cihazları değildir. Basit ATM’ler nakit çekim ve bakiye sorgulama gibi temel işlemleri sunarken, gelişmiş ATM’ler para yatırma, fatura ödeme, kredi borcu yatırma ve transfer yapma gibi birçok işlev sunuyor.
5. ATM SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ
Sadece bankalar değil, bireyler veya işletmeler de ATM sahibi olabilir. Kiralanan veya satın alınan bu ATM’ler genellikle restoranlar ve küçük işletmelerde bulunur. Yapılan işlemlerden alınan ücret, cihazın işletmecisine kazanç sağlar.
6. EK ÜCRETLERDEN KAÇINMANIN YOLLARI
ATM kullanırken, özellikle kendi bankanızın cihazlarını tercih etmezseniz işlem başına ek ücret ödeyebilirsiniz. Bu nedenle, mümkün olduğunca bankanızın ATM’lerini kullanmak tasarruf etmenize yardımcı olur.
7. YURT DIŞINDA ATM KULLANIMI DAHA AVANTAJLI OLABİLİR
Yurt dışında döviz büroları yerine uluslararası banka kartlarıyla ATM’lerden para çekmek genellikle daha kârlıdır. Yerel para birimini direkt ATM’den çekebilir ve döviz bürosu ücretlerinden kurtulabilirsiniz.
8. ALTIN ÇEKEBİLECEĞİNİZ ATM’LER
Bazı ülkelerde, ATM’ler nakit para yerine altın da verebiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlayan bu uygulama, ABD’nin Florida eyaletindeki bazı merkezlerde de bulunuyor. Kullanıcılar bu ATM’lerden fiziksel altın satın alabiliyor.
9. DÜNYANIN HER YERİNDE ATM VAR
ATM’ler, şehirlerden uzak kırsal bölgelerde bile bulunuyor. Antarktika’dan Kanada’nın Whistler Dağı’na kadar birçok ilginç lokasyonda ATM görmek mümkün. Hatta kayakla erişilebilen ve ısıtmalı ATM’ler bile mevcut.
10. GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Günümüzde ATM’ler, kullanıcı güvenliği için ileri şifreleme teknolojileri ve biyometrik doğrulama sistemleriyle donatılmıştır. İşlem sırasında girilen dört haneli PIN kodu, kullanıcıların hesaplarını koruma altına alır.
ATM kullanımı sırasında dikkat ederek hem güvenliğinizi sağlayabilir hem de ek ücretlerden kaçınabilirsiniz. Bu bilgilerle ATM’leri daha verimli kullanmanız mümkün.