Asyalılar Neden Kilolu Değil? Meğer Sırrı Buymuş

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT

Asya mutfağında tatlılar, Batı'daki kadar şekerli veya ağır değildir. Çoğunlukla meyve ya da az şeker içeren pirinç bazlı tatlılar tercih edilir. Ayrıca soda yerine, antioksidanlar açısından zengin yeşil çay gibi içecekler yaygındır. Yeşil çay, sindirimi destekler ve metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı olur.

GÜNLÜK HAREKETLİLİK VE AKTİF YAŞAM

Asya şehirlerinin yapısı, yürüyüş yapmayı teşvik eder. Pek çok kişi, toplu taşımaya erişmek veya işe gitmek için günlük olarak uzun mesafeler yürür. Bu hareketlilik, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. Aynı zamanda yürüyüş, zihinsel sağlığı destekleyen doğal bir egzersiz yöntemi olarak da öne çıkar.