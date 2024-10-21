Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ekim ayı, imajınızı yenilemek ve yeni bir saç modeli denemek için uygun bir dönem.

Kuaför randevusu almadan önce hangi günlerin daha uygun olduğunu bilmek, hem görünümünüzü tazelemek hem de saçlarınız için büyük önem taşıyor. İşte Ekim 2024 için aylık saç kesimi takvimi.

SAÇ KESTİRMEK İÇİN UYGUN TARİHLER

Ekim ayında saç kesimi için en uygun günler arasında 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 ve 31 Ekim yer alıyor. Bu tarihler, saç kesimi için ideal zaman dilimleri olarak astrologlar tarafından belirlenmiş durumda.

SAÇLARIN HIZLI UZAMASI İÇİN BU TARİHLERİ SEÇİN

Ayrıca, eğer saçlarınızın hızla uzamasını istiyorsanız 18-30 Ekim arasındaki günleri tercih etmeniz öneriliyor. Maddi şansınızı artırmak için ise 4, 7 veya 13 Ekim tarihlerinde randevu almanız tavsiye ediliyor.

Astrologların önerilerine göre, saçla ilgili özel bir deneyim için 17 Ekim’de gerçekleşecek dolunay günü önemli bir zaman dilimi olarak belirtiliyor.

SAÇ KESİMİ İÇİN BU TARİHLERİ SEÇMEYİN

Ekim ayının bazı günleri, saç kesimi için olumsuz sayılıyor. Bu tarihler arasında 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 ve 30 Ekim bulunuyor. Bu günlerde saç kesimi yapmaktan kaçınmak, olumsuz etkilerle karşılaşmamak için önem taşıyor.

SAÇ BOYAMAK İÇİN EN UYGUN GÜNLER BELLİ OLDU

Saç renginizi değiştirmek veya mevcut renginizi güncellemek istiyorsanız, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 ve 29 Ekim tarihlerine randevu alabilirsiniz. Bu günlerde yapılan renk değişiklikleri, saçınızın sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Özellikle 10 Ekim, saç rengini koyulaştırmak için ideal bir tarih olarak öneriliyor. Gri saçları gizlemek isteyenler içinse en iyi zaman 21 Ekim olarak belirtiliyor.

SAÇLARINIZI BU GÜNLERDE BOYAMAYIN

Ekim ayının başında, özellikle 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 ve 31 Ekim tarihlerinde saçınızı boyamaktan, rengini açmaktan veya tonlamaktan kaçınmalısınız. Bu günlerde yapılacak işlemler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi