Aspiratör Filtresindeki Kalıplaşmış Yağlara Kesin Çözüm! 30 Saniyede Kökünü Kurutuyor

TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRAN İPUÇLARI

Filtrelerinizi düzenli olarak, en az ayda bir kez temizlemeye özen gösterin.

Yemek pişirme sırasında aspiratörü yüksek güçte çalıştırarak yağ birikimini azaltabilirsiniz. Temizlik işlemi sırasında kimyasal ürünler yerine doğal yöntemleri tercih ederek hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sağlayabilirsiniz.