Asla Erimeyen Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı! Kış Boyunca Tazeliğini Koruyor

Turşunun dayanıklılığını artırmanın ilk adımı, kullanılan sebze ve meyvelerin tazeliğidir. Kaliteli malzemeler, turşunun uzun süre lezzetli kalmasını sağlar. Ayrıca sarımsak, baharat ve sirke gibi destekleyici malzemeler de turşunun yapısını koruyarak dayanıklılığını artırır.

TUZ ORANINA DİKKAT EDİN

Turşunun erimemesi için en kritik noktalardan biri doğru tuz oranıdır. Kullanılan her litre su için 1-2 yemek kaşığı tuz eklemek, ideal dengeyi sağlar. Fazla tuz, turşunun tadını baskılarken az tuz, koruyucu etkisini zayıflatabilir.