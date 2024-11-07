Asırlardır Sofralarda Yer Alan İlginç Çorba: İçilmiyor Direkt Yutuluyor!
Afyonkarahisar’da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan arabaşı, havaların soğumasıyla birlikte sofralarda yerini almaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yumuşak bir hamurla birlikte yutularak içilen çorba, her yaştan insan tarafından büyük bir keyifle tüketiliyor. Hindi, kaz veya tavuk eti ile hazırlanan sıcak çorbanın soğuk hamurla buluştuğu arabaşı, asırlardır komşuların ve akrabaların bir araya gelerek paylaşımda bulunmasına vesile olurken, yutularak tüketilmesiyle de dikkat çekiyor.
KARAMANLI BEYLİĞİ DÖNEMİNDEN GELİYOR
"Arabaşı" olarak bilinen bu yemeğin kökeni aslında "ara aşı" ismine dayanıyor. 13. yüzyılda Karamanlı Beyliği’nde tören yemeği olarak ortaya çıkan bu yemek, zamanla çevre beyliklere yayılarak günümüzde Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Afyonkarahisar gibi illerde kış aylarının özel bir yemeği haline gelmiş durumda. Geleneksel olarak Karamanlılarda sıra gecelerinde yenen bu lezzet, Kültür Bakanlığı tarafından Karamanlılara özgü bir kültürel değer olarak tescillenmiştir.
ÖZELLİKLE SOĞUK MEVSİMLERDE YENİYOR
Özellikle soğuk kış bölgelerinde tercih edilen bu yemek, hafif pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde ediliyor ve kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutularak yeniyor. Ara aşının çorbası geleneksel olarak keklik veya bıldırcın gibi av kuşlarının etinden yapılır, ancak günümüzde tavuk eti daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bölgede özel misafirlere sunulan bu yemek, ev sahibinin misafirine verdiği değerin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Arabaşı, baklava dilimlerinde kesilen soğuk hamur parçalarının sıcak çorbaya batırılıp, bir miktar çorba ile birlikte yutulması şeklinde yeniyor. Özel olarak hazırlanan şimşir kaşıklarla servis edilmesi, yemeğin geleneksel yanını da ön plana çıkarıyor.
ARABAŞI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
2,5 su bardağı un
9 su bardağı su
3 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı salça
1,5 su bardağı hindi eti (pişmiş ve dilimlenmiş)
2 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
3 çorba kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Hamurun Hazırlanması: 2 su bardağı un ve 2 tatlı kaşığı tuzu, bir tencerede 2 su bardağı su ile iyice karıştırarak çözdürün. 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip hızla karıştırarak pişirin. Hazırlanan hamuru, geniş bir servis tabağına dökün ve soğuyunca baklava dilimi şeklinde kesin.
Çorbanın Hazırlanması: Tereyağını bir tencereye alın, kalan unu ekleyip 2-3 dakika kadar hafifçe kavurun. Ardından salçayı, hindi etini, et suyunu, tuzu ve kalan sıcak suyu ekleyip karıştırarak kaynatın. Çorba kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin. Son olarak baharatları ve limon suyunu ekleyin. Yanında hamurla birlikte sıcak olarak servis edin.