Asırlardır Sofralarda Yer Alan İlginç Çorba: İçilmiyor Direkt Yutuluyor!

ÖZELLİKLE SOĞUK MEVSİMLERDE YENİYOR

Özellikle soğuk kış bölgelerinde tercih edilen bu yemek, hafif pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde ediliyor ve kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutularak yeniyor. Ara aşının çorbası geleneksel olarak keklik veya bıldırcın gibi av kuşlarının etinden yapılır, ancak günümüzde tavuk eti daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bölgede özel misafirlere sunulan bu yemek, ev sahibinin misafirine verdiği değerin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Arabaşı, baklava dilimlerinde kesilen soğuk hamur parçalarının sıcak çorbaya batırılıp, bir miktar çorba ile birlikte yutulması şeklinde yeniyor. Özel olarak hazırlanan şimşir kaşıklarla servis edilmesi, yemeğin geleneksel yanını da ön plana çıkarıyor.