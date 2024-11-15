Araştırmalar Kanıtladı: Hem Kalbi Koruyor Hem Kilo Verdiriyor! Yaşlılığa Resmen Düşman
Son yıllarda özellikle koronavirüs pandemisinin ardından, sağlıklı yaşam trendleri tüm dünyada daha fazla ilgi görmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tam tahıllı ürünler, salgın döneminde popülerlik kazanırken, bilim insanları da bu ürünlerin sağlığa olan faydalarını vurguluyor. Tam tahıllı gıdalar, yalnızca kilo kontrolüne yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığını da korur.
Önceden yapılan pek çok araştırma, tam tahıllı ürünlerin diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları riskini azalttığını ortaya koymuştu.
YÜKSEK BESİN DEĞERİ VE LİF DEPOSU
Tam tahıllar, işlenmiş tahıllara kıyasla daha fazla besin değeri içerir ve çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu özellikleri sayesinde sindirim sistemini destekler, kalp sağlığını iyileştirir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca, tam tahıllı gıdalar, daha kolay kilo verdirir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA KANITLADI
Massachusetts Üniversitesi'nin araştırmalarına göre, sağlıklı bir yaşlanma süreci için tam tahıllı ürünlerin düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Yulaf, kinoa ve tam tahıllı ekmek gibi besinler, kalp sağlığını koruyarak zayıflamaya yardımcı olur. Uzmanlar, bu tür gıdaların düzenli tüketiminin, vücutta biriken fazla yağların azalmasına katkı sağladığını belirtiyor.
BEL YAĞLARINI ERİTİYOR
Profesör Caleigh Sawicki, tam tahılların bel çevresindeki yağları eritmeye yardımcı olduğunu ifade etmiştir.
UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
Tam tahıllı gıdalar, midenin boşalma hızını yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar. İçerdiği düşük yağ oranı ile de kilo kontrolünü destekler.
KAN DOLAŞIMINI DESTEKLİYOR
B grubu vitaminleri açısından zengin olan tam tahıllar, kan hücrelerinin üretimini destekler ve dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Vegan ve vejetaryen beslenen kişiler için de uygun bir seçenek olan tam tahıllı besinler, hayvansal gıdalarda bulunan pek çok besin öğesini içerir.
ÖSTROJEN HORMONUNU DÜZENLİYOR
Ayrıca, kadınlar için önemli bir fayda da östrojen hormonunun düzenlenmesinde yardımcı olmalarıdır. Bu özellikleri sayesinde menopoz dönemindeki şikayetlerin azalmasına yardımcı olur ve kist ile miyom oluşumunu engeller.
BEYAZ EKMEK NEDEN ZARARLI?
Beyaz ekmek, sağlık açısından pek çok soruna yol açabilecek bir gıda maddesidir. Tam tahıllı ekmek yerine beyaz ekmek tüketmek, uzun vadede birçok sağlık problemine neden olabilir.
Beyaz ekmek, yüksek glisemik indekse sahip olduğundan, kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Bu durum açlık hissini artırır ve sürekli bir yeme isteği yaratır, bu da kilo alımına yol açar.
Ayrıca, otoimmün hastalığı olan kişilerin, çölyak hastalığı gibi glüten içeren gıdalardan kaçınmaları gerekmektedir.
Hazır ekmeklerdeki kıvam arttırıcı maddeler ve fruktoz gibi kimyasal bileşikler, bağımlılık yapıcı etkiye sahip olabilir. Bu maddeler, vücutta olumsuz etkiler yaratabilir ve aşırı tüketimi sağlık problemlerine yol açabilir.
Sağlıklı yaşamı desteklemek ve vücudu dengede tutmak için, tam tahıllı ürünlere yönelmek, daha uzun süre tok kalmanızı sağlarken kalp ve genel sağlık açısından büyük faydalar sağlayacaktır.