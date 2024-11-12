Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor

Araba kullanmayı öğrenmek yalnızca direksiyon başına geçmekten ibaret değil. Çoğumuz araç kullanım kılavuzunu baştan sona okumamış olabiliriz, ancak silecekler, klima veya dörtlü flaşörlerin nasıl çalıştığını biliriz. Peki, aracınızla ilgili yaşamınızı kolaylaştıracak bazı pratik yöntemleri biliyor musunuz? İşte işinizi görecek birkaç faydalı ipucu...

LASTİKLER İÇİN PET ŞİŞE YÖNTEMİ

Aracınızı uzun süre park halinde bıraktığınızda, lastiklerinizin zarar görmesini engellemek için plastik şişe kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle sıcak havalarda, lastiklerin asfaltla doğrudan teması şekil bozulmalarına yol açabilir. Lastiklerinizin altına koyacağınız plastik şişeler, onları hafifçe yerden kaldırır ve şekil deformasyonunu önlemeye yardımcı olur. Böylece lastiklerin ömrü uzarken, aracınızın dengesi de korunur.