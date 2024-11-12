Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor
Araç sahipleri için yakıt tasarrufunun yanı sıra, araç bakımı da maliyet açısından büyük önem taşıyor. Sanayiye gitmeden aracınız için yapabileceğiniz pratik yöntemler mevcut. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Araba kullanmayı öğrenmek yalnızca direksiyon başına geçmekten ibaret değil. Çoğumuz araç kullanım kılavuzunu baştan sona okumamış olabiliriz, ancak silecekler, klima veya dörtlü flaşörlerin nasıl çalıştığını biliriz. Peki, aracınızla ilgili yaşamınızı kolaylaştıracak bazı pratik yöntemleri biliyor musunuz? İşte işinizi görecek birkaç faydalı ipucu...
LASTİKLER İÇİN PET ŞİŞE YÖNTEMİ
Aracınızı uzun süre park halinde bıraktığınızda, lastiklerinizin zarar görmesini engellemek için plastik şişe kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle sıcak havalarda, lastiklerin asfaltla doğrudan teması şekil bozulmalarına yol açabilir. Lastiklerinizin altına koyacağınız plastik şişeler, onları hafifçe yerden kaldırır ve şekil deformasyonunu önlemeye yardımcı olur. Böylece lastiklerin ömrü uzarken, aracınızın dengesi de korunur.
DİŞ MACUNU KULLANIMI
Farlarınız zamanla kirlenip matlaşabilir ve bu durum gece sürüşlerinde görüş açınızı kısıtlayabilir. Farları temizlemek için diş macunu harika bir çözüm olabilir. Bir miktar diş macununu farlara sürüp yumuşak bir bezle ovalayın; ardından temiz suyla durulayın. Farların ilk günkü gibi parlak hale gelmesi için bu basit yöntemi kullanabilirsiniz.
BUZLANMAYA KARŞI ARACINIZI BU ŞEKİLDE PARK EDİN
Soğuk kış sabahlarında camdaki buzu hızlıca eritmek için aracınızı doğuya doğru park edin. Sabah güneşi doğrudan ön cama vurduğunda buzun erimesine yardımcı olur ve böylece buz çözme spreyine ihtiyaç duymadan camlarınız daha çabuk temizlenir. Özellikle işe yetişmeye çalışılan sabahlar için oldukça pratik bir yöntem.