Araç Sahipleri Özellikle Kış Dönemlerinde Yapmalı: 1 Kaşığı Yeterli Oluyor
Araç camları ya da evdeki pencereler için tertemiz bir görünüm elde etmek sadece 1 malzemeyle elde edilebilir. Peki nasıl? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Pencereler ve otomobil camları için tertemiz bir görünüm elde etmek artık çok kolay. Basit bir malzeme kullanarak camlarınızı lekesiz ve parlak bir hale getirebilirsiniz. Bezinize sadece bir kaşık ekleyip cam yüzeyleri silmeniz yeterli.
YAĞMUR LEKELERİ İÇİN KESİN ÇÖZÜM
Yağmurlu havaların ardından camlarda oluşan lekeler, temizlik konusunda ciddi bir sorun yaratabilir. Ancak, bu yöntem, hem araç camlarını hem de evdeki pencereleri pırıl pırıl yapmak için harika bir çözüm sunuyor.
Popüler bir sosyal medya kullanıcısı, yağmur lekelerini zahmetsizce temizleyen basit bir yöntem keşfederek takipçileriyle paylaştı. Bu yöntem, hemen hemen her evde bulunan tek bir malzeme ile camların ne buğulanmasına ne de leke tutmasına izin veriyor.
KARBONATIN GÜCÜ
Bir sosyal medya kullanıcısının önerdiği yönteme göre, karbonat kullanarak araç camlarını temizlemek mümkün. Kullanıcı, bir beze karbonat serpip ön camı bu şekilde silerek, yağmur lekelerinin ve su damlalarının etkisiz hale geldiğini belirtti.
Karbonat, içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde su damlalarındaki asidik mineralleri çözüyor ve cam yüzeyde lekesiz bir görünüm bırakıyor.
BASİT VE EKONOMİK YÖNTEM
Bu ekonomik yöntem, hem pratik hem de etkili bir alternatif. Üstelik, karbonatın cam yüzeylere zarar vermediği de özellikle vurgulanıyor. Araç camlarının yanı sıra evdeki pencere camlarında da kullanılabilecek bu yöntem, temizlik rutininize kolayca eklenebilir.