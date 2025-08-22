Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin

Yaz aylarında artan sıcaklık, otomobilleri adeta birer fırına çeviriyor. Araştırmalara göre dışarıda hava 35 dereceyken güneş altında bırakılan bir aracın içi yalnızca bir saat içinde ortalama 47 dereceye ulaşıyor.

Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Direksiyon, koltuk ve torpido gibi yüzeylerse çok daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Gölgeye park etmek bile iç ısının 38 derece civarında kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu riskli tablonun özellikle çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılar için ciddi tehlike oluşturduğunu hatırlatarak, sürücülere basit ama etkili çözümler öneriyor.

Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin - Resim : 1

ARABANIZI SERİN TUTMANIN PRATİK YOLLARI

Soğutucu paket yerleştirin: Çocuk koltukları için özel üretilen ya da evde hazırlanabilen buz paketleri, aracın havasını kısa sürede düşürüyor. Tek bir paketin bile fark yarattığı belirtiliyor.

Taşınabilir soğutucular kullanın: Bagajda bulundurulabilen küçük soğutucular, özellikle acil durumlarda kabin içi sıcaklığı dengelemede etkili oluyor.

Direksiyonu koruyun: Beyaz örtü veya kılıfla kapatılan direksiyon, aşırı ısınmaktan korunuyor ve sürüş konforu artıyor.

Güneş yansıtıcı tercih edin: Ön cama takılan yansıtıcı paneller, hem direksiyon ve gösterge panelini koruyor hem de ilk dakikalarda serin bir başlangıç sağlıyor.

Açık renk seçin: Açık tonlardaki gövde ve döşemeler, koyu renklilere göre birkaç derece daha az ısınıyor. Küçük gibi görünen bu fark, yaz aylarında büyük önem taşıyor.

Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin - Resim : 2

SICAKLARA KARŞI TEDBİR ŞART

Uzmanlar, "Aracın içine yalnızca bir soğutucu paket koymak bile, güneş altında serinlik sağlamak için yeterli olabilir" diyor. Ancak bu yöntemlerin, aracın kapalı alanda uzun süre bırakılmasına karşı tam bir çözüm olmadığı da vurgulanıyor.

BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiBYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiEkonomi

Ne Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıNe Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sıcak Hava Sıcaklık Araba
Metin Şentürk'ün En Acı Günü! 11 Aydır Kanserle Savaşan Kardeşi Hayatını Kaybetti Metin Şentürk'ün En Acı Günü
Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek Açıkladı Milyonlarca Taraftarın Beklediği Haber Geldi!
Uzmanlar Üstüne Basa Basa Uyardı: İnsanlık Tarihini En Ölümcül Hastalığı Tekrardan Hortladı! Pire Isırığıyla Hızla Bulaşıyor Veba Geri Döndü!
127 Yıldır Güvenle Hizmet Veriyordu: Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi