Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin

Direksiyon, koltuk ve torpido gibi yüzeylerse çok daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Gölgeye park etmek bile iç ısının 38 derece civarında kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu riskli tablonun özellikle çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılar için ciddi tehlike oluşturduğunu hatırlatarak, sürücülere basit ama etkili çözümler öneriyor.

ARABANIZI SERİN TUTMANIN PRATİK YOLLARI

Soğutucu paket yerleştirin: Çocuk koltukları için özel üretilen ya da evde hazırlanabilen buz paketleri, aracın havasını kısa sürede düşürüyor. Tek bir paketin bile fark yarattığı belirtiliyor.

Taşınabilir soğutucular kullanın: Bagajda bulundurulabilen küçük soğutucular, özellikle acil durumlarda kabin içi sıcaklığı dengelemede etkili oluyor.

Direksiyonu koruyun: Beyaz örtü veya kılıfla kapatılan direksiyon, aşırı ısınmaktan korunuyor ve sürüş konforu artıyor.

Güneş yansıtıcı tercih edin: Ön cama takılan yansıtıcı paneller, hem direksiyon ve gösterge panelini koruyor hem de ilk dakikalarda serin bir başlangıç sağlıyor.

Açık renk seçin: Açık tonlardaki gövde ve döşemeler, koyu renklilere göre birkaç derece daha az ısınıyor. Küçük gibi görünen bu fark, yaz aylarında büyük önem taşıyor.

SICAKLARA KARŞI TEDBİR ŞART

Uzmanlar, "Aracın içine yalnızca bir soğutucu paket koymak bile, güneş altında serinlik sağlamak için yeterli olabilir" diyor. Ancak bu yöntemlerin, aracın kapalı alanda uzun süre bırakılmasına karşı tam bir çözüm olmadığı da vurgulanıyor.

