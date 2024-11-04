Arabadaki Çizikleri Silgi Gibi Silen Yöntem: Galericiler Meğer Gizli Gizli Böyle Yapıyormuş

Eşit miktarda hindistan cevizi yağı ve sirkeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı temiz bir bez veya pamuk yardımıyla çiziklerin üzerine sürün. Karışımı birkaç dakika bekletin. Temiz bir bezle iyice silin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak çiziklerin daha da azaldığını göreceksiniz.