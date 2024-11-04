Arabadaki Çizikleri Silgi Gibi Silen Yöntem: Galericiler Meğer Gizli Gizli Böyle Yapıyormuş
Galericiler, arabadaki çizikleri bu karışım sayesinde silgi gibi tek hamlede siliyormuş. Her evde kolaylıkla bulabileceğiniz bu iki malzemeyle araç çiziklerinizi sizler de giderebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Araçlarımızın dış görünümü, bizim için oldukça önemlidir. Park halindeyken başka bir aracın sürtmesi, darbeler, yolda bulunan taş parçacıkları gibi etkenler arabalarda çiziklere yol açabilir. Küçük bir çizik bile aracımızın estetiğini bozabilir ve bizi rahatsız edebilir.
Bu can sıkıcı çiziklerden kurtulmak için artık pahalı ürünlere veya servislere başvurmak zorunda değilsiniz. Galericiler, arabadaki çizikleri bu karışım sayesinde silgi gibi tek hamlede siliyormuş. Her evde kolaylıkla bulabileceğiniz bu iki malzemeyle araç çiziklerinizi sizler de giderebilirsiniz.
ÇİZİKLERİ SİLGİ GİBİ SİLİYOR
Araçtaki hafif ve yüzeysel çizikler için profesyonel yardım almak yerine, evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir yöntem deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ve sirkenin karışımı, çiziklerin görünümünü azaltmada oldukça etkilidir.
ARABADAKİ ÇİZİKLERİ YOK EDEN KARIŞIMIN TARİFİ
Hindistan cevizi yağı doğal bir nemlendirici ve parlatıcıdır. Boyanın parlaklığını geri kazandırır ve çiziklerin görünümünü azaltır. Sirke ise asit özelliği sayesinde yüzeyi temizler ve parlatır. Ayrıca, doğal bir antibakteriyeldir.
Eşit miktarda hindistan cevizi yağı ve sirkeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı temiz bir bez veya pamuk yardımıyla çiziklerin üzerine sürün. Karışımı birkaç dakika bekletin. Temiz bir bezle iyice silin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak çiziklerin daha da azaldığını göreceksiniz.