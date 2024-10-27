Apandisit Patlaması Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir

Apandis, kalın bağırsağa bağlı küçük bir organdır. Bazı durumlarda bu organ iltihaplanarak apandisite yol açar. Tedavi edilmeyen apandisit vakalarında, iltihaplı apandisin yırtılması ve bunun sonucunda apandisit patlaması meydana gelebilir. Bu patlama, karın içi enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

APANDİSİT PATLAMASININ BELİRTİLERİ

Apandisit patlamasında, dikkat edilmesi gereken bazı kritik belirtiler bulunur. İşte apandisit patlamasının en yaygın belirtileri...

Şiddetli Karın Ağrısı:

Patlamış apandisit, genellikle sağ alt karın bölgesinde keskin ve yoğun bir ağrıya neden olur. Ağrı, zamanla tüm karına yayılabilir ve dayanılmaz hale gelebilir.

Yüksek Ateş ve Titreme:

Patlamış apandis, vücutta enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Bu durum yüksek ateş ve titremeyle kendini gösterir.

Bulantı ve Kusma:

Sindirim sistemi üzerinde de etkili olan apandisit patlaması, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

Şişkinlik ve Gaz Sorunları:

Karında şişkinlik, gaz birikimi ve bağırsak hareketlerinde değişiklikler (ishal veya kabızlık) yaşanabilir.

Ani Ağrı Hafiflemesi ve Sonrasında Şiddetli Ağrı:

Bazı vakalarda, apandis patladıktan sonra ağrıda geçici bir hafifleme olabilir. Ancak bu durum, kısa süre içinde çok daha şiddetli bir ağrının habercisi olabilir.

PEKİ NE YAPILMALI?

Apandisit patlaması, zamanında müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu nedenle, yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını hissediyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız hayati önem taşır. Apandisit patlaması acil cerrahi müdahale gerektirdiği için, vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi