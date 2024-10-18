Android Kullanıcıları Havalara Uçacak: Hırsızlara "Yok Artık" Dedirtecek Korunma Tüyosu Belli Oldu
Android telefonlar, kilit ekranı sayesinde çalınsa bile verilerinizi koruma altına alabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde gelişmiş siber saldırılar, bu güvenlik önlemlerini aşabiliyor. Bu noktada Android'in yeni "Hırsızlık Koruması" özelliği devreye giriyor. Android cihazınızı daha güvenli hale getirmek için bu özelliği aktif ederek, verilerinizi çalınmaya karşı koruyabilirsiniz. İşte Android'in Hırsızlık Koruması'nı etkinleştirmenin 5 kolay adımı:
ANDROID HIRSIZLIK KORUMASI NEDİR?
Android 15 ile birlikte tanıtılan Hırsızlık Koruması, yapay zeka desteğiyle çalışan gelişmiş bir güvenlik özelliğidir. Bu sistem, telefonunuz zorla elinizden alındığında durumu tespit eder ve güvenlik önlemleri devreye girer. Hırsızlar, telefon çalındığında genellikle Uçak Modu'nu açarak cihazı izlenemez hale getirmeye çalışırlar. Hırsızlık Koruması, bu durumda bile cihazınızı kilitleyerek verilerinizi güvende tutar.
5 ADIMDA HIRSIZLIK KORUMASINI ETKİNLEŞTİRMENİN YOLU
5 Adımda Hırsızlık Koruması'nı Etkinleştirin:
Ayarlar uygulamasını açın.
Google seçeneğine gidin.
Tüm Hizmetler bölümüne dokunun.
Kişisel ve Cihaz Güvenliği kısmına geçin.
Hırsızlık Korumasını seçin ve Hırsızlık Algılama Kilidini Etkinleştir seçeneğine dokunun. Onaylamak için Aç butonuna basın.
KİMLİK KONTROL ÖZELLİĞİ YOLDA
Android, Apple'ın Çalınan Cihaz Koruması'na benzer bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde hırsızlar, telefonunuzun kilit ekranı PIN kodunu bilseler bile cihazınıza erişmek zorlaşacak. "Kimlik Kontrolü" adı verilen bu özellik, cihazınızın güvenli bir coğrafi konumun dışına çıktığında devreye girerek, biyometrik veriler olmadan telefonun kilidinin açılmasına izin vermeyecek. Bu, cihazınızın ve uygulamalarınızın güvenliğini artıracak.
Apple'ın Face ID ve Touch ID gibi sistemlerine benzer şekilde, saklanan parolalar ve kredi kartlarına erişim için de biyometrik doğrulama gerekecek. Bu sayede verilerinizin çalınması neredeyse imkansız hale gelecek.