Android Kullanıcıları Havalara Uçacak: Hırsızlara "Yok Artık" Dedirtecek Korunma Tüyosu Belli Oldu

Günümüzde gelişmiş siber saldırılar, bu güvenlik önlemlerini aşabiliyor. Bu noktada Android'in yeni "Hırsızlık Koruması" özelliği devreye giriyor. Android cihazınızı daha güvenli hale getirmek için bu özelliği aktif ederek, verilerinizi çalınmaya karşı koruyabilirsiniz. İşte Android'in Hırsızlık Koruması'nı etkinleştirmenin 5 kolay adımı:

ANDROID HIRSIZLIK KORUMASI NEDİR?

Android 15 ile birlikte tanıtılan Hırsızlık Koruması, yapay zeka desteğiyle çalışan gelişmiş bir güvenlik özelliğidir. Bu sistem, telefonunuz zorla elinizden alındığında durumu tespit eder ve güvenlik önlemleri devreye girer. Hırsızlar, telefon çalındığında genellikle Uçak Modu'nu açarak cihazı izlenemez hale getirmeye çalışırlar. Hırsızlık Koruması, bu durumda bile cihazınızı kilitleyerek verilerinizi güvende tutar.