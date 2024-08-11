Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek

Bugüne kadar Ege’deki endemik bitkiler üzerindeki çeşitli çalışmaları ile gündeme gelen birbirinden ilginç buluşları ile 17 patent alan Karya Farma bu defa anavatanı Orta Meksika olan avokado üzerinde çalışma başlattı. Karya Farma HBX AR-GE ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, tarafından sürdürülen çalışma ile Türkiye’de de yetişen avokadonun kalp ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanında dermatoloji alanında da kullanılabileceği belirtildi.



Başta Aydın ve Ege illerinde yetişen endemik bitkiler olmak üzere çeşitli bitki, sebze ve meyveler üzerindeki çalışmalarını ADÜ Teknokent’te sürdüren ve pandemi döneminde HBX-2371 adlı ürünü ile gündeme gelen Karya Farma, bu defa tropikal bir meyve olan avokadoyu incelemeye aldığını duyurdu.



Çalışma hakkında bilgi veren Karya Farma HBX AR-GE ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, anavatanı Orta Meksika olmasına rağmen, son yıllardaki küresel ısınma ile birlikte Türkiye’deki avokado üretiminin de başta Antalya ve Mersin olmak üzere Muğla ve Aydın’ın belli kesimlerinde başladığını belirterek, “Ülkemizin ve bölgemizin yeni meyvesi diyebileceğimiz avokadoyu inceledik. Avokadonun içerdiği faydalı bileşenler ve bu bileşenlerin sağlık açısından sunduğu avantajlar üzerinde detaylı araştırmalar yaptık. İçeriğinde bulunan vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitlerini inceledik. Avokadonun özellikle kalp sağlığı, sindirim sistemi, cilt sağlığı ve kilo kontrolü üzerindeki olumlu etkileri öne çıktı. Avokadonun sadece bir besin maddesi olarak değil, aynı zamanda farmasötik ve kozmetik alanlarda da kullanılabilirliğini araştırıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre çalışmalarımız tamamlandığında anavatanı Meksika olan avokadonun Ege’de değer kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Kaynak: AA