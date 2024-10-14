'Amin Reis' Yandı

Sevgilisiyle çektiği videoda "Amin, amin" diyerek fenomen haline gelen ve ardından birçok estetik operasyonla değişen Gizem Yıldız, yanlış uygulamanın kurbanı oldu. Gittiği güzellik merkezinde yüzü yanan Yıldız, duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
'Amin Reis' Yandı - Resim: 1

Amin deyişi viral olan Yılmaz, sosyal medyada gittikçe tanındı. Ünlü fenomen, bu kez yaşadığı sorunla adından söz ettirdi. Güzelleşmek için yeni bir işlem yaptıran fenomenin yüzü yandı.

Araçta kendisini kayda aldığı esnada sevgilisinin sürpriz karşısında "Amin, amin" diyerek sosyal medyayı kasıp kavuran Gizem Yıldız, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlendikten sonra sayısız işlem yaptıran fenomenin gittiği güzellik merkezinde yüzü yandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor
Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter
Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş: Bir Damlası Bile Etkisini Gösteriyor Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş
Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş
Android 15 Güncellemesi İçin Son 48 Saat: Sadece Bu Modellerde Geçerli Olacak Android 15 Güncellemesi İçin Son 48 Saat: Sadece Bu Modellerde Geçerli Olacak
Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor
Kızıl Goncalar Dizisinde İşler Karışıyor! Hikayede Beklenmedik Son Kızıl Goncalar Dizisinde İşler Karışıyor! Hikayede Beklenmedik Son
Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor
Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor
Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor
Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor