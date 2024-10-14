'Amin Reis' Yandı
Sevgilisiyle çektiği videoda "Amin, amin" diyerek fenomen haline gelen ve ardından birçok estetik operasyonla değişen Gizem Yıldız, yanlış uygulamanın kurbanı oldu. Gittiği güzellik merkezinde yüzü yanan Yıldız, duruma tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Amin deyişi viral olan Yılmaz, sosyal medyada gittikçe tanındı. Ünlü fenomen, bu kez yaşadığı sorunla adından söz ettirdi. Güzelleşmek için yeni bir işlem yaptıran fenomenin yüzü yandı.
Araçta kendisini kayda aldığı esnada sevgilisinin sürpriz karşısında "Amin, amin" diyerek sosyal medyayı kasıp kavuran Gizem Yıldız, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlendikten sonra sayısız işlem yaptıran fenomenin gittiği güzellik merkezinde yüzü yandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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