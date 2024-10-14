'Amin Reis' Yandı

Amin deyişi viral olan Yılmaz, sosyal medyada gittikçe tanındı. Ünlü fenomen, bu kez yaşadığı sorunla adından söz ettirdi. Güzelleşmek için yeni bir işlem yaptıran fenomenin yüzü yandı.

Araçta kendisini kayda aldığı esnada sevgilisinin sürpriz karşısında "Amin, amin" diyerek sosyal medyayı kasıp kavuran Gizem Yıldız, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlendikten sonra sayısız işlem yaptıran fenomenin gittiği güzellik merkezinde yüzü yandı.

Kaynak: Haber Merkezi