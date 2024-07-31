Altın Sahipleri Dikkat! 81 İlde Resmen Yasaklanacak... Yeni Düzenleme Geliyor
Türkiye'deki altın yatırımcılarını ilgilendiren uygulama. Resmen yasaklanacak. Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar da belli oldu. Birçok kuyumcu şimdiden hazırlıklara başladı bile.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası mevduatını teşvik etmek amacıyla altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Milyonların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi azaltmak ve TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla, Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte altın alım-satım işlemlerinde belirli sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.
Son yıllarda Türk lirasının yüksek değer kaybı ve dövizdeki ani artışlar, 31 Mart sonrasında yerini daha stabil bir görünüme bırakırken, yatırımcı tercihlerinde büyük değişiklikler yaşandı. Ülkeye giren yabancı sermayenin artışı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar alımlarıyla net döviz pozisyonunda yaşanan iyileşme, ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava yaratırken, yatırımcıların dövizden uzaklaşıp Türk lirasına yönelmeye başladığı görüldü. Buna rağmen, Türkiye ve dünyada "güvenli liman" olarak görülen altına olan ilgi tamamen kesilebilmiş değil. Yeni ekonomi yönetimi, göreve başladığından bu yana parasal sıkılaşma süreciyle bireysel yatırımcılar ve şirketlerin altın talebini baskılamak amacıyla art arda kısıtlayıcı önlemler almıştı.
ALTIN İÇİN 81 İLDE GEÇERLİ YENİ YASAK GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından ithal edilecek işlenmemiş altına yönelik vergiler ve kısıtlamalar getirirken, altın alım işlemlerine kota tahsisi yapıldığını belirtmişti. Bu durum, kuyumculuk ve mücevherat sektöründe büyük bir krize neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararları sert ifadelerle savunurken, ekonomi yönetiminin yeni bir altın yasağı için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Altın ve para piyasaları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, Türkiye'de yüksek enflasyonun tam anlamıyla önüne geçilemediğini belirterek, altın piyasalarını denetleyici bir dizi değişikliğin muhtemel olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek'in yaptığı altın açıklamasına atıfta bulunan Memiş, yakında Türkiye genelinde gram altın üretimine kısıtlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirtti. Memiş, ilk aşamada bu kısıtlamanın 1 gramlık ve 22 ayarlık altınları kapsayacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez çeyrek gram ve yarım gram altınların üretimini yasaklamıştı. Yaz ayları bitmeden 22 ayarlık 1 gram boyutundaki altınların da üretiminin durdurulması çok muhtemel" ifadeleriyle duyurdu.
BAKAN ŞİMŞEK ALTIN KISITLAMALARI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık tarafından sarrafiye grubu altınların üretimine getirilen yasaklara, altın ithalatına yönelik kısıtlama ve vergiler ile kota uygulamalarına tepki gösteren kuyumculuk sektörü temsilcilerine şu sözlerle yanıt vermişti:
"Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine? Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz."
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.573,42
Satış: 2.573,90
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.407,33
Satış: 2.407,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.117,47
Satış: 4.208,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.469,89
Satış: 16.781,83
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.209,21
Satış: 8.416,65