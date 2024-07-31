Altın Sahipleri Dikkat! 81 İlde Resmen Yasaklanacak... Yeni Düzenleme Geliyor

ALTIN İÇİN 81 İLDE GEÇERLİ YENİ YASAK GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından ithal edilecek işlenmemiş altına yönelik vergiler ve kısıtlamalar getirirken, altın alım işlemlerine kota tahsisi yapıldığını belirtmişti. Bu durum, kuyumculuk ve mücevherat sektöründe büyük bir krize neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararları sert ifadelerle savunurken, ekonomi yönetiminin yeni bir altın yasağı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Altın ve para piyasaları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, Türkiye'de yüksek enflasyonun tam anlamıyla önüne geçilemediğini belirterek, altın piyasalarını denetleyici bir dizi değişikliğin muhtemel olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek'in yaptığı altın açıklamasına atıfta bulunan Memiş, yakında Türkiye genelinde gram altın üretimine kısıtlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirtti. Memiş, ilk aşamada bu kısıtlamanın 1 gramlık ve 22 ayarlık altınları kapsayacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez çeyrek gram ve yarım gram altınların üretimini yasaklamıştı. Yaz ayları bitmeden 22 ayarlık 1 gram boyutundaki altınların da üretiminin durdurulması çok muhtemel" ifadeleriyle duyurdu.