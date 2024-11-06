Altın Günlerinin Menüsünü Tek Başına Sollayacak: Suyla Yapılıyor Tadına Doyulmuyor
Altın günlerinin gözde lezzetlerinden su böreği, Türk mutfağının klasikleşmiş ve zahmetli ama lezzetiyle buna değen bir börek çeşididir.
Kaynak: Haber Merkezi
İncecik açılan yufkaların haşlanarak hazırlanması ve iç harcında kullanılan malzemelerle farklı çeşitlere ayrılması, su böreğini özel kılar. Genellikle kıyma ya da beyaz peynirle yapılan su böreği, altın günlerinden kahvaltı sofralarına kadar birçok özel anın baş tacıdır. Peki, pastane usulü su böreği nasıl yapılır?
SU BÖREĞİNİN KÜLTÜREL ÖNEMİ
Su böreği, geçmişte evlilik öncesi geleneklerde de önemli bir yere sahipti. Eskiden kayınvalideler, gelin adayına su böreği açtırarak el becerilerini test ederdi. Eğer börek düzgün açıldıysa bu, gelinin marifetli olduğu anlamına gelir ve düğün hazırlıklarına başlanırdı. Başarıyla su böreği açmak, aynı zamanda gelin adayının geleneksel mutfak becerilerinin göstergesi olarak kabul edilirdi.
SU BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Hamur İçin: 1 kg un, 16 adet yumurta, bir tutam tuz
İç Harcı İçin: 500 gr kıyma, 1 demet maydanoz, karabiber, tuz
Pişirme İçin: 2 paket margarin, 150 gr tereyağı
SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Hamurun Hazırlanması: Unun içine 8 yumurta kırılır, bir yemek kaşığı tuz eklenir ve hamur kıvam alana dek yoğrulur. Hazırlanan hamurdan 8 eşit parça kesilir, her bir parça oklava yardımıyla yufka inceliğinde açılır.
İç Harcının Hazırlanması: Margarinin yarısı eritilerek kıymayla kavrulur. Ardından soğuyan kıyma karışımına kalan 8 yumurta, tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanoz eklenir.
Yufkaların Hazırlanması ve Haşlanması: Bir tencerede tuzlu su kaynatılır. Açılan yufkalar 6 parçaya bölünerek kaynar suya atılır ve iyice haşlanır. Haşlanan yufkalar hemen ardından soğuk suya alınır ve ardından süzülür.
Böreğin Katmanlarının Hazırlanması: Yağlanmış tepsiye bir yufka serilir, ardından kıymalı harç eklenir. Bu katmanlama işlemi kıyma karışımı ve yufkalar bitene dek devam eder. En üst katmana maydanoz serpilir ve böreğin üzeri kapanır.
Pişirme: Hazırlanan börek, tercihen odun kömürlü fırında, yoksa normal fırında altın rengini alana kadar pişirilir.
SU BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI
Pastane usulü su böreğinde her yufka için bir yumurta kullanmak önemlidir. Hamurun kıvamı yumuşak olmalı, yufkalar ince açılmalı ve sıcak suda kısa süre haşlandıktan sonra temiz bir beze serilerek fazla suyu çektirilmelidir. Bu adımlarla, dışı çıtır, içi yumuşacık ve katmanlı bir su böreği elde etmek mümkün olur.