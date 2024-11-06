Altın Günlerinin Menüsünü Tek Başına Sollayacak: Suyla Yapılıyor Tadına Doyulmuyor

İncecik açılan yufkaların haşlanarak hazırlanması ve iç harcında kullanılan malzemelerle farklı çeşitlere ayrılması, su böreğini özel kılar. Genellikle kıyma ya da beyaz peynirle yapılan su böreği, altın günlerinden kahvaltı sofralarına kadar birçok özel anın baş tacıdır. Peki, pastane usulü su böreği nasıl yapılır?

SU BÖREĞİNİN KÜLTÜREL ÖNEMİ

Su böreği, geçmişte evlilik öncesi geleneklerde de önemli bir yere sahipti. Eskiden kayınvalideler, gelin adayına su böreği açtırarak el becerilerini test ederdi. Eğer börek düzgün açıldıysa bu, gelinin marifetli olduğu anlamına gelir ve düğün hazırlıklarına başlanırdı. Başarıyla su böreği açmak, aynı zamanda gelin adayının geleneksel mutfak becerilerinin göstergesi olarak kabul edilirdi.