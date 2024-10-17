Alarmlarınızı Kurun, Gözünüzü Gökyüzünden Ayırmayın: Süper Ay Bugün Gökyüzünde Olacak!

Bugün gerçekleşecek Süper Ay'ın görsel şöleni, Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği "perigee" anında dolunay evresine girmesiyle ortaya çıkacak. Bu durum, Ay’ın normalden yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve çok daha parlak görünmesini sağlayacak.

NASA’nın verilerine göre, bu süper ay yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olacak ve "Avcı Ayı" olarak biliniyor. Ay, Türkiye saatiyle 14:26’da zirve noktasına ulaşacak. Ancak uzmanlar, gözlem için en uygun zamanın akşam saatleri olduğunu belirtiyor. Ay’ın doğduğu anlarda, büyük ve parlak haliyle izleyicilere unutulmaz bir manzara sunacak.