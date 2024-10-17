Alarmlarınızı Kurun, Gözünüzü Gökyüzünden Ayırmayın: Süper Ay Bugün Gökyüzünde Olacak!
Bu yıl gökyüzü meraklıları için heyecan verici doğa olaylarıyla dolu bir dönem yaşıyoruz. Kuyruklu yıldızların ve auroraların ardından şimdi de yılın en büyük süper ayı gözlemlenebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün gerçekleşecek Süper Ay'ın görsel şöleni, Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği "perigee" anında dolunay evresine girmesiyle ortaya çıkacak. Bu durum, Ay’ın normalden yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve çok daha parlak görünmesini sağlayacak.
NASA’nın verilerine göre, bu süper ay yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olacak ve "Avcı Ayı" olarak biliniyor. Ay, Türkiye saatiyle 14:26’da zirve noktasına ulaşacak. Ancak uzmanlar, gözlem için en uygun zamanın akşam saatleri olduğunu belirtiyor. Ay’ın doğduğu anlarda, büyük ve parlak haliyle izleyicilere unutulmaz bir manzara sunacak.
SÜPER AY VE AVCI AYI NEDİR?
Süper ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu sırada dolunay evresine girdiği an gerçekleşir. Bu olay, Ay’ın daha büyük ve parlak görünmesine neden olur. "Avcı Ayı" ismi ise Kuzey Yarımküre'deki geleneksel avlanma dönemine atıfta bulunur. Hasat mevsiminin ardından hayvanların kış öncesi yiyecek aradığı dönemde, parlak dolunay avlanmayı kolaylaştırdığı için bu ad verildi.
2024'TEKİ DİĞER SÜPER AYLAR
2024 yılı, dört süper aya ev sahipliği yapıyor. Bugünkü süper ay ise bu serinin en büyük ve parlak olanı olacak. Bu yılın ilk süper ayı 18 Eylül’de gerçekleşen "Süper Hasat Ayı" idi. Ayrıca, 15 Kasım 2024'te bir süper ay daha gözlemlenebilecek, ancak bu ay Ekim'deki kadar büyük ve parlak olmayacak.
GÖZLEM İÇİN EN İYİ ZAMAN
Türkiye’den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek olan süper ay, özellikle akşam saatlerinde gökyüzünde en net şekilde gözlemlenebilir. Şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bir alanda bulunmak, Ay’ın ihtişamını daha net görme imkanı sunacak.