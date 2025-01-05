Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Doğada Kendiliğinden Yetişiyor! Hasat Eden Paraya Para demiyor

TALEP ARTIŞIYLA FİYATI YÜKSELİYOR

Bölgedeki halk, zuzubak otunun sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan olumlu etkileriyle de büyük ilgi gördüğünü ifade ediyor. Özellikle altınla yarışan fiyatıyla dikkat çeken bu doğal hazine, hem sofralara hem de sağlık alanına katkı sağlamaya devam ediyor.