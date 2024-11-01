Ağız Kokusunu Anında Yok Eden Yöntem: Yemeklerden Sonra Bir Kaşık Çiğneyin

Uzmanlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez diş fırçalamanın ağız kokusunu önlemede en önemli adımlardan biri olduğunu vurguluyor. Günün yoğun temposunda gece fırçalamayı ihmal etmek, yapılan en büyük hatalardan biri olarak gösteriliyor. Diş ipi kullanımı da bakterilerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

DİŞ ETİ SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Sağlıklı diş etleri, genel diş sağlığı için büyük önem taşıyor. Her gün, zeytinyağı, E vitamini yağı veya badem yağı ile diş etlerine dairesel hareketlerle masaj yapmak, diş eti sağlığını destekleyebilir.