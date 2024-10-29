Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı

ELMANIN FAYDALARI

Elma, Malus cinsine ait bir meyve ağacı türüdür ve dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilir. Tarihsel olarak Batı Asya ve Orta Asya bölgelerine özgü olduğu kabul edilen elma, antik çağlardan beri insanlık tarafından tüketilmektedir. Arkeolojik bulgular, elmanın M.Ö. 6500 yıllarından önce Orta Asya'da yetiştirildiğini göstermektedir. Eski Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında da önemli bir yer tutan elma, günümüzde “mucize yiyecek” olarak anılmakta ve sağlıklı bir yaşamın parçası olarak değerlendirilmektedir.