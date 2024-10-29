Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı
Adana'nın Feke ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve yüksek kesimlere kar yağması, elma hasadının öne çekilmesine neden oldu. Bakır Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı düşerken, bu durum bölgedeki çiftçilerin hasat takvimini etkiledi.
Kaynak: İHA
Bölgedeki üreticilerden İbrahim Gün, “Bu yıl kış ve soğuk hava ilçemize erken geldi. Mevsim değişikliği ile birlikte kışa dayanıklı elmalarımızı hasat etmeye başladık. Normalde hasat bir ay sonra yapılması planlanıyordu, ancak havaların soğuması nedeniyle kış elması olarak adlandırdığımız iri ve ekşi elmalarımızı bu yıl erkenden kasaladık. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun” şeklinde konuştu.
ELMANIN FAYDALARI
Elma, Malus cinsine ait bir meyve ağacı türüdür ve dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilir. Tarihsel olarak Batı Asya ve Orta Asya bölgelerine özgü olduğu kabul edilen elma, antik çağlardan beri insanlık tarafından tüketilmektedir. Arkeolojik bulgular, elmanın M.Ö. 6500 yıllarından önce Orta Asya'da yetiştirildiğini göstermektedir. Eski Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında da önemli bir yer tutan elma, günümüzde “mucize yiyecek” olarak anılmakta ve sağlıklı bir yaşamın parçası olarak değerlendirilmektedir.
BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK BİR BESİN
Elmanın besin değerleri oldukça yüksektir; lif ve C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra düşük kalorili ve yağsız bir meyvedir. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyetin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Elma, polifenol ve lif kaynağı olarak, sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni haline gelmektedir.
Elmaların çeşitli sağlık faydaları arasında şunlar yer almaktadır:
Kilo Kontrolü: Elma, sağlıklı kilo vermeye yardımcı olabilir.
Kalp Sağlığı: Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Beyin Sağlığı: Beyin fonksiyonlarını destekler.
Cilt Sağlığı: Ciltteki sağlığı iyileştirir.
Kısacası, elmalar mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir besin kaynağıdır. Şu günlerde, elma hasadının erken başlamasıyla birlikte, tüketicilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarına katkıda bulunacak taze elmalar sofraları süsleyecek.